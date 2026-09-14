Investigan a un conductor por circular a 242 km/h en la EX-A1, en Malpartida de Plasencia

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Plasencia, 14 sep (EFE).- La Guardia Civil ha investigado a un conductor al que acusa de un delito contra la seguridad vial tras detectarlo el pasado 8 de septiembre a 242 kilómetros por hora en la EX-A1, a la altura de la localidad cacereña de Malpartida de Plasencia.

Los agentes realizaban un control de velocidad en esta carretera, que comunica Navalmoral de la Mata con Portugal, cuando los medios de captación detectaron un turismo que circulaba a esa velocidad, por lo que procedieron a interceptarlo e identificar a su conductor, según ha informado este lunes la Guardia Civil.

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Tras las comprobaciones, la Guardia Civil instruyó diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial por superar en más de 80 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en una vía interurbana.

La Guardia Civil ha recordado que el exceso de velocidad es uno de los principales factores de riesgo para la seguridad vial, ya que aumenta la distancia de detención y reduce el tiempo de reacción ante posibles imprevistos. EFE

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epd/pcm/lml