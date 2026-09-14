Independiente vence de nuevo y aspira a ganar de manera anticipada la Liga de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 13 sep (EFE).- El Independiente del Valle cerró este domingo la primera etapa de la Liga Pro de Ecuador con un triunfo 2-3 sobre Libertad y una ventaja de 23 puntos sobre sus inmediatos perseguidores, lo que le permitirá aspirar a conseguir anticipadamente el título en el hexagonal final.

El cuadro del Valle sumó 74 puntos y su inmediato perseguidor, el Macará, se quedó con 51, número de unidades al que podría llegar la Universidad Católica de vencer el lunes al Orense.

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En el hexagonal se disputarán un máximo de 30 puntos, por lo que los dirigidos por el uruguayo Joaquín Papa podrían anticipar la obtención del título de este año en la tercera o cuarta jornada. Macará, Universidad Católica, Aucas, Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona completarán esta fase.

El argentino Matías Perelló y los ecuatorianos Yandri Vásquez y Steven Góngora anotaron los goles del Independiente del Valle y Gabriel Cortéz y Villington Branda los del Libertad. Además, Jhon Espinoza fue expulsado en el minuto 90.

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Por su parte, el atacante panameño Tomás Rodríguez anotó el gol de la clasificación de Barcelona al hexagonal final donde buscará un cupo para la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana de 2027, tras empatar 1-1 ante Delfín, en el cierre de la primera etapa de Ecuador.

El empate le bastó a Barcelona para clasificarse y mitigar la crisis administrativa, económica y futbolística que atraviesa desde la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde en segunda y tercera fase previa eliminó a Argentinos Juniors y Botafogo.

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El Delfín anotó primero a través de Danny Luna y Rodríguez aprovechó para marcar el gol del empate, tras una asistencia del argentino-ecuatoriano Damián Díaz. Delfín también sufrió la expulsión del argentino Enzo Rubio en el minuto 82.

El Macará se impuso 1-0 a Emelec con un el gol del argentino Agustín Campana. El equipo disputará el cuadrangular por un cupo a la próxima Sudamericana junto a Libertad, Guayaquil City y Leones del Norte, que perdió este domingo 0-1 ante Técnico Universitario. EFE

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