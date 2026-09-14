El PSOE pregunta al Supremo por su recurso contra la última absolución de Camps y reclama una respuesta

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El PSOE ha preguntado al Tribunal Supremo por el estado de su recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió en 2024 al expresidente 'popular' de la Generalitat Valenciana Francisco Camps tras el juicio del 'caso Gürtel' relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market.

A través de un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE reclama el "inmediato impulso procesal" del recurso --registrado a finales de ese año-- y que "con la mayor brevedad" se dicte resolución que "proceda sobre su admisión y, una vez admitido, se continúe su tramitación hasta su ulterior resolución".

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Los socialistas se quejan de que ha "transcurrido ya un período extraordinariamente prolongado, muy por encima de la duración ordinaria de este tipo de asuntos, pues han transcurrido más de dieciocho meses desde que las actuaciones quedaron formalmente situadas en trámite de admisión, sin que hasta la fecha se haya notificado resolución alguna sobre dicha admisión".

Y lo hacen, agregan, "a fin de evitar que se siga prolongando una situación incompatible con el derecho a obtener un pronunciamiento judicial en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas".

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La sentencia contra la que dirigieron su recurso fue dictada en mayo de 2024 y declaró inocente al exdirigente del PP del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el de prevaricación. Esa decisión de la Audiencia Nacional supuso que el exmandatario terminara su periplo judicial sin haber sido condenado en ninguna de las diferentes causas en las que fue investigado y juzgado.

Asimismo, el PSOE pide ser informado de si el magistrado Andrés Palomo mantiene la ponencia del presente recurso a efectos de admisión, "entendiendo que dispuso del asunto un año, tres meses y siete días antes" de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordase su jubilación durante este año.

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"En tales circunstancias, lo razonable es entender que la jubilación no habría determinado, por sí sola y sin una decisión formal, que quedara sin efecto una ponencia atribuida con tan considerable antelación y respecto de la cual el magistrado había dispuesto de más de dieciocho meses para desarrollar las funciones legalmente encomendadas", incide.

REPARTO TRANSPARENTE

Y para el caso de que se hubiera acordado la sustitución de Palomo en la ponencia, interesa que se le comunique la resolución por la que se produjo y la concreta regla de turno aplicada para la designación del nuevo ponente, al entender que "una reasignación sobrevenida, después del excepcional período transcurrido desde la designación originaria, podría comportar una alteración 'ex post' de la ponencia resultante de las normas de reparto inicialmente aplicadas".

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Con todo, el PSOE señala que es "plenamente consciente" de "la carga de trabajo" que soporta la Sala de lo Penal del Supremo y de "la complejidad material del recurso interpuesto".

"Pero precisamente por ello debe distinguirse entre el tiempo que razonablemente pueda necesitar la Sala para resolver el fondo de una casación de gran complejidad y el período empleado para adoptar la resolución inicial sobre su propia admisión, fase en la que el presente recurso permanece sin resolución notificada desde febrero de 2025", añade.

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Según los socialistas, su recurso contra la sentencia que absolvió a Camps no puede quedar en "una suerte de vacío procesal derivado de la jubilación de quien tenía atribuida su ponencia, ni trasladarse simplemente a un nuevo magistrado sin dejar constancia procesal de la sustitución y de la regla predeterminada que la justifica".

"La confianza en la Administración de Justicia exige precisamente que, en procedimientos de especial relevancia pública, las reglas de reparto, ponencia y tramitación resulten verificables y transparentes", expresa.

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Para la Audiencia Nacional, no se acreditó "por prueba alguna válida" que Camps ejerciera presión, sugestión, recomendación o insinuación alguna en la conducta de la trama.