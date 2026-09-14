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El Ceuta es el único equipo sin puntuar de LaLiga tras las primeras cinco jornadas

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Ceuta, 14 sep (EFE).- El Ceuta se ha quedado como el único equipo de las dos categorías de la LaLiga, la EA Sports (Primera) y la Hypermotion (Segunda), que no ha conseguido puntuar tras las primeras cinco primeras jornadas en ambos campeonatos.

Esta situación se ha registrado después de que el Albacete Balompié, que también figuraba con cero puntos antes de la quinta jornada en Segunda, lograse empatar el sábado en Granada (1-1), con lo que dejó al conjunto caballa como colista en solitario y como el único equipo aún sin puntuar.

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El Ceuta ha encadenado así cinco tropiezos consecutivos, ante Andorra (5-1), Las Palmas (0-2), Mallorca (3-0), Celta Fortuna (0-2) y el pasado viernes ante el Burgos (3-1).

En las cinco jornadas disputadas los ceutíes han encajado quince goles, una media de tres tantos por encuentro, mientras que únicamente ha conseguido marcar dos goles en este arranque liguero, con lo que tiene una diferencia de menos trece.

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Los números reflejan así el que ya es el peor inicio liguero de la historia reciente del AD Ceuta ya que el conjunto blanco ha superado incluso los registros de su primera temporada en Primera RFEF, la 2022-2023, cuando perdió sus cuatro primeros compromisos antes de conseguir la victoria en la quinta jornada.

Aquella temporada, además, acabaría complicándose todavía más para el equipo ceutí, que posteriormente encadenó hasta nueve derrotas consecutivas, si bien el curso acabó con una remontada en la segunda vuelta que le valió una permanencia para la historia.

El calendario ofrece ahora una oportunidad para cambiar el rumbo, ya que el Ceuta afrontará dos partidos consecutivos en casa, ante el Valladolid y la Real Sociedad B, dos encuentros en los que el equipo espera estrenar por fin su casillero de puntos y comenzar a dejar atrás un inicio de temporada especialmente complicado.

El técnico de la formación ceutí, el sevillano José Juan Romero, confía en recuperar a varios de los jugadores lesionados y en que los numerosos fichajes efectuados durante el mercado vayan adquiriendo ritmo y compenetración con el resto de la plantilla. EFE

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