Dos menores de 17 años detenidos por apuñalar a otro en Málaga

Málaga, 14 sep (EFE).- Dos menores de 17 años han sido detenidos por la Policía Nacional por su presunta implicación en el apuñalamiento de otro de 16 años en el Parque Pinosol de Málaga, junto a Gibralfaro.
Los hechos han ocurrido en la madrugada de este domingo y aunque no ha trascendido el estado de la víctima fuentes policiales han indicado a EFE que tuvo que ser trasladada a un hospital.
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El grupo de homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigación, que intenta determinar las circunstancias que rodean la agresión. EFE
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