Comuns celebra la propuesta de Montero sobre primarias, pero prioriza una lista "unitaria"

Guardar

Barcelona, 14 sep (EFE).- Comuns ha celebrado este lunes que la exministra de Podemos Irene Montero proponga escoger al candidato de la izquierda alternativa en unas "primarias abiertas", si bien prioriza trabajar una candidatura "unitaria" a hablar de "nombres" para encabezarla.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa la portavoz de Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, que ha explicado que su formación, Más Madrid, Izquierda Unida y Sumar ya llevan meses trabajando en una nueva fórmula de "gobernanza" para una lista para las próximas generales.

PUBLICIDAD

En este escenario, Vidal ha celebrado que Podemos "dé a entender" que quiere avanzar hacia una candidatura "unitaria" y ha apostado por abordar este debate de forma "tranquila y serena", fuera de los medios de comunicación.

"La ciudadanía no está pidiendo que hagamos titulares ni espectáculos. Creo que lo que se nos está pidiendo es sentarnos a la mesa y negociar", ha añadido.

PUBLICIDAD

La portavoz de Comuns ha reconocido que, a las puertas del año electoral, no contar con un candidato es un ejercicio "arriesgado", pero también una "apuesta calculada" y que busca priorizar el trabajo desde las "bases".

"Que a día de hoy no esté anunciado el candidato no quiere decir que no tengamos nombres sobre la mesa", ha expuesto.

Preguntada por si Comuns querría que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau diera un paso adelante para liderar esa lista, Vidal ha dicho que la exdirigente de Barcelona En Comú siempre ha sido "muy clara" con sus intenciones.

PUBLICIDAD

Precisamente este lunes, Colau insistía en que se podría "volver a plantear" volver a la política institucional si en algún momento eso fuera "especialmente útil". En declaraciones a RTVE, ha admitido que se lo siguen pidiendo, pero que por ahora sigue "diciendo que no".

Vidal ha considerado que estas declaraciones mantienen la "coherencia" con lo que Colau ha dicho hasta ahora y que, por tanto, no suponen "ninguna novedad".

PUBLICIDAD

"No va de nombres, va de proyecto. Es algo que Ada entiende y por eso hace las declaraciones que hace", ha replicado, ante la insistencia de los periodistas por saber si en la formación querrían que Colau diera ese paso al frente. EFE