Espana agencias

Comuns celebra la propuesta de Montero sobre primarias, pero prioriza una lista "unitaria"

Guardar

Barcelona, 14 sep (EFE).- Comuns ha celebrado este lunes que la exministra de Podemos Irene Montero proponga escoger al candidato de la izquierda alternativa en unas "primarias abiertas", si bien prioriza trabajar una candidatura "unitaria" a hablar de "nombres" para encabezarla.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa la portavoz de Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, que ha explicado que su formación, Más Madrid, Izquierda Unida y Sumar ya llevan meses trabajando en una nueva fórmula de "gobernanza" para una lista para las próximas generales.

PUBLICIDAD

En este escenario, Vidal ha celebrado que Podemos "dé a entender" que quiere avanzar hacia una candidatura "unitaria" y ha apostado por abordar este debate de forma "tranquila y serena", fuera de los medios de comunicación.

"La ciudadanía no está pidiendo que hagamos titulares ni espectáculos. Creo que lo que se nos está pidiendo es sentarnos a la mesa y negociar", ha añadido.

PUBLICIDAD

La portavoz de Comuns ha reconocido que, a las puertas del año electoral, no contar con un candidato es un ejercicio "arriesgado", pero también una "apuesta calculada" y que busca priorizar el trabajo desde las "bases".

"Que a día de hoy no esté anunciado el candidato no quiere decir que no tengamos nombres sobre la mesa", ha expuesto.

Preguntada por si Comuns querría que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau diera un paso adelante para liderar esa lista, Vidal ha dicho que la exdirigente de Barcelona En Comú siempre ha sido "muy clara" con sus intenciones.

Precisamente este lunes, Colau insistía en que se podría "volver a plantear" volver a la política institucional si en algún momento eso fuera "especialmente útil". En declaraciones a RTVE, ha admitido que se lo siguen pidiendo, pero que por ahora sigue "diciendo que no".

Vidal ha considerado que estas declaraciones mantienen la "coherencia" con lo que Colau ha dicho hasta ahora y que, por tanto, no suponen "ninguna novedad".

"No va de nombres, va de proyecto. Es algo que Ada entiende y por eso hace las declaraciones que hace", ha replicado, ante la insistencia de los periodistas por saber si en la formación querrían que Colau diera ese paso al frente. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Fedea publica un informe en el que se propone endurecer el control por las bajas de salud mental y que se amplíe el papel de las mutuas en algunos casos

Una baja extensa en la que el tratamiento se limite a fármacos psicoactivos puede dificultar la adaptación del trabajador cuando vuelva a su empleo, según Octavio Granado

Fedea publica un informe en el que se propone endurecer el control por las bajas de salud mental y que se amplíe el papel de las mutuas en algunos casos

Silvia Bronchalo carga contra el entorno de Daniel Sancho: “Prefieren aislarlo y que solo se relacione con presos y con ellos”

La madre del joven, condenado en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta, cuestiona que nadie de su entorno haya acudido a visitarle desde la lectura de la sentencia

Silvia Bronchalo carga contra el entorno de Daniel Sancho: “Prefieren aislarlo y que solo se relacione con presos y con ellos”

Receta de galletas de chocolate blanco y arándanos, una riquísima vuelta de tuerca a las clásicas ‘cookies’ americanas

Esta sencilla receta de galletas se puede preparar en grandes cantidades, congelando la masa en pequeñas bolas que podremos hornear en cualquier momento para saciar el antojo de dulce

Receta de galletas de chocolate blanco y arándanos, una riquísima vuelta de tuerca a las clásicas ‘cookies’ americanas

Despiden a un trabajador después de recibir una carta para iniciar un curso de reinserción social: la Justicia avala la medida por su bajo rendimiento

El encargado comunicó previamente a la dirección que el trabajador no se adaptaba al ritmo de trabajo y desobedecía las órdenes

Despiden a un trabajador después de recibir una carta para iniciar un curso de reinserción social: la Justicia avala la medida por su bajo rendimiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Despiden a un trabajador después de recibir una carta para iniciar un curso de reinserción social: la Justicia avala la medida por su bajo rendimiento

Despiden a un trabajador después de recibir una carta para iniciar un curso de reinserción social: la Justicia avala la medida por su bajo rendimiento

Una llamativa coincidencia afecta al jurado popular que decidirá sobre Begoña Gómez: “Efectuarán un sorteo los quince últimos días de septiembre de los años pares”

Félix Bolaños no tira la toalla con Peinado: acusa al CGPJ de “conservadurismo” por archivar sus quejas contra el juez y recurre al Tribunal Supremo

Juan José Ebenezer, mecánico: “Me da igual lo que diga el fabricante, la caja de cambio automática necesita mantenimiento”

Las elecciones en Suecia posicionan como vencedores a los socialdemócratas y el bloque de la izquierda se impone por la mínima

ECONOMÍA

Fedea publica un informe en el que se propone endurecer el control por las bajas de salud mental y que se amplíe el papel de las mutuas en algunos casos

Fedea publica un informe en el que se propone endurecer el control por las bajas de salud mental y que se amplíe el papel de las mutuas en algunos casos

La Justicia ordena el cierre de una conocida discoteca del paseo marítimo de Palma de Mallorca tras más de 30 años: la comunidad de vecinos gana el juicio

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de septiembre

Guardar las nóminas puede evitar errores en tu pensión de jubilación: cuánto tiempo debes conservarlas

Alemania sale de la recesión gracias al gasto público y la elevada inversión en defensa, pero los hogares alemanes apenas lo notan

DEPORTES

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado

La debacle del Valencia en una década: once entrenadores, tres veces en Europa y varias tentaciones con el descenso

España no se achica en tierra hostil y se cuelga el bronce en el Mundial Femenino de Baloncesto ante Alemania