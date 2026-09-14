Ceuta reclama al Estado medidas urgentes para frenar el deterioro ambiental por la crisis

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Ceuta, 14 sep (EFE).- La Ciudad Autónoma de Ceuta ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la adopción de "medidas urgentes" para hacer frente al elevado impacto ambiental provocado por la situación generada tras la entrada masiva por la frontera del Tarajal y la posterior consolidación de asentamientos irregulares en la ciudad y su entorno.

En un comunicado, la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda del Gobierno ceutí ha formalizado ante el Ministerio una serie de peticiones destinadas a recuperar los espacios afectados, evitar que continúe su degradación y garantizar la protección del litoral, los montes, la biodiversidad y las infraestructuras esenciales de la ciudad.

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La actuación se fundamenta en el informe elaborado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Ciudad, que recopila las principales afecciones detectadas en las últimas semanas y pone de manifiesto la existencia de "riesgos ambientales y de salubridad" en diferentes zonas de Ceuta.

Entre las áreas afectadas se encuentran distintos puntos del litoral y las playas, así como montes, zonas verdes y espacios naturales.

El informe recoge la acumulación de residuos, la alteración de hábitats, el riesgo de incendios, la presión sobre especies protegidas y diversas afecciones sobre la fauna y flora, además de situaciones que dificultan el normal desarrollo de las labores de limpieza y conservación.

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La primera de las peticiones formuladas al Ministerio es que "ejerza de manera inmediata sus potestades de recuperación posesoria" del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) y adopte las medidas necesarias para recuperar los espacios ocupados.

En particular, Ceuta solicita el desalojo definitivo de los asentamientos existentes en la playa de El Trampolín, Benítez y en el resto de zonas del litoral afectadas, con el objetivo de restituir estos espacios a su estado medioambiental y evitar que continúen utilizándose para usos incompatibles con la normativa de Costas.

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La Consejería reclama asimismo que se actúe sobre los asentamientos existentes en los montes de Ceuta, mediante la necesaria coordinación con las administraciones competentes.

En paralelo, solicita un refuerzo de la vigilancia y prevención en materia medioambiental, incluyendo la asignación a Ceuta de un mayor número de efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.

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La finalidad es incrementar la capacidad de vigilancia sobre espacios naturales y zonas especialmente sensibles, prevenir nuevas ocupaciones y detectar y evitar conductas que puedan ocasionar daños sobre el patrimonio natural de la ciudad.

La ciudad autónoma también advierte al Ministerio de la progresiva degradación ambiental que se está produciendo y de la necesidad de abordar, una vez recuperada la normalidad, actuaciones específicas de restauración de los espacios afectados.

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En este sentido, la Consejería considera necesario que el MITECO habilite las partidas presupuestarias que resulten necesarias para la recuperación ambiental de las zonas degradadas.

La cuantificación definitiva de los daños y la determinación de las medidas correctoras quedarán condicionadas a la erradicación de los asentamientos y al pleno restablecimiento de la normalidad, dado que la permanencia de estas ocupaciones impide realizar una valoración definitiva de la afección y ejecutar con garantías determinadas actuaciones de recuperación. EFE

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