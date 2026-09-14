Baldoví (Compromís) afirma que si fuera presidente del Gobierno, Marlaska ya no estaría

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València, 14 sep (EFE).- El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha afirmado este lunes que, si él fuera el presidente del Gobierno, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "haría tiempo que no continuaría" como tal.

Baldoví ha realizado estas declaraciones al ser preguntado por si el Gobierno debería haber asumido alguna responsabilidad en forma de dimisión por la crisis migratoria en Ceuta.

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Preguntado también sobre si comparte la afirmación del presidente del PNV, Aitor Esteban, de que el Gobierno "está desbordado" y no descarta que Marruecos "le esté chantajeando", Baldoví ha señalado que está de acuerdo con la primera parte de la afirmación, pues un mes y medio después "sigue la crisis abierta en Ceuta", lo cual "no es de recibo".

"Con la segunda parte, yo sería mucho más cauto, es decir, yo no me atrevería a hacer determinadas afirmaciones en este sentido", ha aseverado el síndic de Compromís. EFE

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