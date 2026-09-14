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Almeida carga contra Puente por actuar como "opinador" y no como ministro tras tachar de "truño" la F1 de Madrid

08/09/2026 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión plenaria en el Senado, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Este es el primer pleno que se celebra en la Cámara Alta tras el período estival. Durante el mismo, el PP ha planteado un conflicto de atribuciones por las ausencias del Gobierno en el Senado para explicar la crisis migratoria de Ceuta. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este lunes al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de actuar como un "opinador" en lugar de ejercer las responsabilidades de su cartera, después de que calificara de "auténtico truño" el primer Gran Premio de España de Fórmula 1 celebrado en Madring.

"Óscar Puente se ha convertido en un opinador y a algunos les pagamos para ser ministros, no para ser opinadores", ha contestado Almeida durante un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI.

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Puente había criticado previamente en la red social 'X' el diseño del trazado madrileño. "Sin entrar en polémicas políticas, el Gran Premio en sí ha sido un auténtico truño. Es un Mónaco 2, pero más rápido. Trenecito de coches de principio a fin", señaló el ministro.

El alcalde ha ironizado con que Puente "sabe más de Fórmula 1 que de trenes", aunque su valoración de la carrera esté, a su juicio, "profundamente equivocada". "Lo que debería es saber más de trenes que de Fórmula 1, porque eso es lo que a todos nos concierne en estos momentos", ha añadido antes de emplazarle a centrarse en el funcionamiento de Cercanías en la capital.

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Para Almeida, la reacción del ministro responde a un intento de "ensuciar el éxito de Madrid" tras el estreno del circuito. "Como no son capaces de ensuciar el éxito de Madrid, y lo han intentado por tierra, mar y aire, tiene que tirar este tuit para ver si consigue sus 15 segundos de gloria", ha rematado.

"FALTA DE RESPETO" QUE NO ACUDIERA NINGÚN MINISTRO

Almeida también ha calificado de "falta de respeto" hacia Madrid y los madrileños que ningún ministro del Gobierno de España acudiera al Gran Premio, donde sí estuvieron el rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El alcalde ha subrayado que el evento era el Gran Premio de España y un "escaparate global" tanto para la capital como para el conjunto del país, por lo que considera injustificable la ausencia de representación ministerial. "También había votantes suyos, estoy seguro", ha indicado Almeida, quien ha acusado al Gobierno central de actuar únicamente "en clave electoral".

Almeida ha concluido que la actuación del Gobierno supone una "falta de cortesía" y "cierta deslealtad institucional", y ha lamentado que Madrid no pueda contar "ni siquiera con su cortesía ni con su buena educación" cuando celebra grandes acontecimientos.

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