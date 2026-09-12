Serrano y Djaló entran por Guruzeta y Selton para recibir al Elche

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Bilbao, 12 sep (EFE).- Las entradas de Álvaro Djaló y Nico Serrano en los puestos del lesionado Gorka Guruzeta y de Selton Sánchez son las novedades en la lista de 23 jugadores convocados por el entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, para el partido de este sábado en San Mamés (18.30 horas) frente al Elche.

Djaló regresa tras perderse el último partido, frente al Atlético de Madrid, mientras que Serrano se estrena en una convocatoria después de no concretar su salida del equipo en el mercado de fichajes.

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Selton, por su parte, ha regresado a la disciplina del Bilbao Athletic y Guruzeta se suma a la lista de bajas por lesión de la que ya formaban parte Peio Canales y Dani Vivian.

Por lo tanto, los 23 jugadores citados para el partido frente al Elche son Unai Simón, Padilla, Paredes, Yeray, Prados, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Areso, Laporte, Rincón, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Rego, Maroan, Serrano, Navarro, Gerenabarrena, Djaló, Monreal y Johaneko. EFE

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ibn/sf/cmm