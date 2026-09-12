La yeguada Rocío copa el favoritismo en el Gran Premio de San Sebastián

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San Sebastián, 12 sep (EFE).- “If Not Now”, campeón en 2025, “Pamplona” y “Shackleton”, tres caballos propiedad de la yeguada Rocío, afrontan este domingo como favoritos los 2.800 metros del Gran Premio de San Sebastián, la maratón del hipódromo vasco que recompensa con 20.000 euros a la cuadra ganadora.

“Shackleton” partirá casi con seguridad como el caballo más jugado en las taquillas del recinto. Tercero de la reciente Copa de Oro, la carrera bandera de la temporada con sus 2.400 metros, se beneficia del aumento de distancia y ha sido el elegido por el checo Václav Janácek, primer jockey de la yeguada Rocío.

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Janácek montó en esa Copa de Oro a “Pamplona”, que terminó quinto y que hace un año fue cuarto en el Gran Premio de San Sebastián que se llevó a las vitrinas “If Not Now”, ejemplar que, sin correr mal, no parece rendir igual en el presente 2026. Ignacio Melgarejo será este día el jinete de “Pamplona” y Jaime Gelabert se subirá en “If Not Now”.

La jornada contará con cuatro pruebas previas, desde las 17.15 horas. “Sir Polo” y “Velerín” deberían pelear por el triunfo en la primera, en el doble kilómetro y con montas de jinete aficionado.

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Para la segunda, una milla para potros de dos años no ganadores, destaca “Requejo Legend”, segundo en el debut y única salida a pista, en este mismo hipódromo. Como alternativas, el rendidor “Everlasting Love” y una yegua también con una sola actuación, “Zumaia”, de la que se espera progreso.

Las siguientes carreras serán sendos hándicaps de 1.400 metros. Para la tercera gustan “Zalamera”, “Woodwooded” y “Gast a Gast”. En la cuarta, “Mini George”, “Alaskan Gold”, “Something”, “Frankini” y “Half Moon Rising”.

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Todavía quedará una jornada de carreras en San Sebastián este verano, el miércoles 30 del presente mes de septiembre, pues desde la próxima semana, la competición dominical se traslada al Hipódromo de La Zarzuela de Madrid, hasta final de noviembre.

Así, los números de los caballos favoritos en estas cinco pruebas correspondientes a la Quíntuple Plus son:

1ª Carrera: 1 (Sir Polo) – 2 (Velerín)

2ª Carrera: 3 (Requejo Legend)

3ª Carrera: 1 (Zalamera) – 2 (Woodwooded) – 5 “(Gast a Gast)

4ª Carrera: 1 (Mini George) – 2 (Alaskan Gold) – 3 (Something) – 4 (Frankini) – 5 (Half Moon Rising)

5ª Carrera: 6 (Shackleton).

EFE

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fg/jap