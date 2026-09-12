El Ejército adiestra sus unidades aéreas en el golfo de Cádiz con el ejercicio Atlante 26

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Madrid, 12 sep (EFE).- El Ejército del Aire y del Espacio desplegará a sus unidades desde este domingo en el golfo de Cádiz para realizar el ejercicio anual de adiestramiento avanzado con fuego real Atlante 26, en el que participarán los cazas F-18 y Eurofighter.

Según informa el Ministerio de Defensa en su página web, desde este domingo 13 y hasta el viernes 18, el Ejército del Aire y del Espacio ejecutará el ejercicio Atlante 26, una actividad de ámbito nacional orientada al adiestramiento avanzado de sus unidades mediante el empleo de armamento real aire-aire y aire-superficie, y el desarrollo de misiones de defensa contra sistemas aéreos no tripulados (C-UAS).

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La base principal de operaciones será la Base Aérea de Morón (Sevilla), con actividades de tiro real en las áreas del golfo de Cádiz.

En el ejercicio participan medios y personal de las alas 11, 12, 14, 15, 46 y 48, que concentran las unidades equipadas con F-18 y Eurofighter, así como del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), junto con los elementos de apoyo y mando y control necesarios para la ejecución del ejercicio, que comenzará este lunes.

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Defensa destaca que con el ejercicio Atlante 26, el Ejército del Aire y del Espacio reafirma su compromiso con el adiestramiento continuo de sus unidades y con el desarrollo de capacidades operativas de vanguardia, esenciales para garantizar la defensa del espacio aéreo y la proyección de la fuerza aeroespacial en escenarios cada vez más complejos. EFE