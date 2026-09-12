Controlado el incendio forestal que afecta a un paraje de El Campillo (Huelva)

Guardar

Huelva, 12 sep (EFE).- El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado este viernes en el paraje 'Cerezuelo' del término municipal de El Campillo, en la provincia de Huelva, una vez que el dispositivo de noche ha trabajado para el control y ya no es necesario enviar nuevos medios aéreos.

En sus redes sociales, el Infoca ha informado de que poco antes de las 8:30 de la mañana de este sábado se ha conseguido controlar las llamas, tras ser estabilizadas en torno a las 18:00 horas del viernes, después de ampliar el dispositivo que tanto por aire como por tierra se activó inicialmente.

PUBLICIDAD

Inicialmente, se desplazaron hasta el lugar por aire cuatro aeronaves: un helicóptero ligero y uno semipesado y dos aviones de carga en tierra, a los que se sumaron con posterioridad otro helicóptero semipesado, uno pesado, dos aviones anfibios ligeros y un avión de coordinación.

Por tierra trabajó un dispositivo que en un primer momento estaba compuesto de 15 bomberos forestales, y se vio ampliado hasta los 58, con un técnico de Operaciones, un agente de Medio Ambiente, un técnico de extinción, cinco autobombas y un buldócer, entre otros.

PUBLICIDAD

Ahora, un vez controlado, se trabaja para sofocar completamente las llamas. EFE

fcs/vg/lml