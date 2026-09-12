Amaranta Cano: "La gente añora a mi padre y necesita su mensaje, su filosofía, su fuerza"

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María Ruiz

Granada, 12 sep (EFE).- Carlos Cano habría cumplido el pasado enero 80 años, una fecha redonda que Granada celebrará en el Teatro del Generalife con sus canciones en las voces de Miguel Ríos, Pasión Vega o Carmen Linares, una forma de blindar el legado de un cantautor de letras aún vigentes y que "hace mucha falta", según explica su hija, Amaranta Cano.

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Cano nació en el histórico barrio granadino del Realejo en 1946 y compuso en 1968 su primera canción, La miseria, una letra dedicada a retratar la realidad de los emigrantes andaluces que como él salieron a Suiza, Holanda o Alemania para buscar el trabajo que en España no había.

Este artista revolucionario impulsó el Manifiesto Canción del Sur junto a Juan de Loxa y Antonio Mata, tres años antes de que Carlos Arias Navarro, por entonces alcalde de Madrid, lo declarara en 1972 persona non grata en la capital por homenajear a Lorca en un acto en el que coincidió con Morente, Ian Gibson y el cantautor Lluis Llach.

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Este puñado de datos bocetan a un artista poliédrico, reivindicativo, comprometido; granadino y andaluz, padre y esposo.

"Mi padre hubiera cumplido 80 años y vamos a celebrar ese nacimientos el 16 de septiembre", ha resumido a EFE su hija Amaranta, fundadora de la Asociación Memoria Carlos Cano.

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Junto al número 17 de la Cuesta Rodrigo de Campo, una escueta calle del Realejo, Amaranta reivindica a su padre y al artista y asegura que la cita en el Generalife será "una noche mágica" por un artista que "hace mucha falta".

"La vigencia musical de mi padre está clara. Su mensaje por desgracia, con el mundo como va, sigue siendo habitual. Canciones como El Salustiano, La murga de los currelantes o la reivindicación de la Verde y blanca siguen estando a la orden del día", destaca su hija, que pide reivindicar su música un cuarto de siglo después de su muerte.

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Amaranta, bióloga, comenzó a trabajar con la obra de su padre después de la muerte del artista y sonríe cuando explica que la gente lo sigue teniendo muy vivo y "lo siguen echando muchísimo de menos".

"Fue un personaje incómodo que no se ha casado con nadie, un personaje de izquierdas, coherente porque es coherencia absoluta", recuerda Amaranta, que con esos adjetivos explica que el trabajo por su memoria no ha sido sencillo, aunque ahora Granada vuelva a destacar su obra.

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Cano dijo que ser andaluz era la forma que tenía "de ser persona" y su familia espera más por su legado, como una exposición retrospectiva a nivel regional para un artista distinguido con la Medalla de Plata de Andalucía en 1989 y nombrado ya a título póstumo Hijo Predilecto de Andalucía en febrero de 2001.

"Ya sabemos como es Granada con su gente, aunque ahora todo ha dado un vuelvo y nos están apoyando mucho. Es un personaje que está algo denostado y no es justo. Cuando me agobio pienso en Lorca, si con Lorca ha costado tanto tiempo, qué vamos a esperar con Carlos Cano, con Enrique Morente. Aquí va todo lento", resume la hija del artista.

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"Es muy importante que sigamos reivindicando su música. La gente lo echa muchísimo de menos. La gente lo añora, y necesita su mensaje, y necesita su filosofía, necesita su fuerza, su amor, su poesía. La necesita, está vigente y es necesario. Hace falta gente como él", recalca Amaranta, que insiste en el valor de no olvidar a personas como Cano "y otras muchas" que tanto han hecho por el arte.

Mientras llegan los lugares de memoria y los homenajes institucionales, los artistas tomarán este mes el teatro del Generalife para acercar las letras de Carlos Cano, un concierto al que se suma una muestra basada en la semblanza coral Voces para una biografía.

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Aquel libro de Omar Jurado con imágenes de Juan Miguel Morales sirve de apoyo a un tributo a Carlos Cano que se estrenará también este septiembre y que recorre su vida y su trayectoria profesional a través de testimonios y reflexiones de medio centenar de familiares y amigos, una forma de ver al padre, al marido, al cantautor. A Carlos Cano. EFE

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