Cataluña celebra hoy una Diada marcada por la tensión ante el auge de Aliança Catalana

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Barcelona, 11 sep (EFE).- Cataluña celebra este viernes su Diada Nacional, marcada por la tensión en las filas independentistas ante el auge de Aliança Catalana en las encuestas, y a la espera de que este otoño el Tribunal Supremo pueda amnistiar a los líderes del 'procés'.

La Diada del 11 de septiembre llega después de que las tensiones entre independentistas se trasladaran ayer jueves al Fossar de les Moreres, lugar simbólico de recuerdo a los caídos en la defensa de Barcelona frente a las tropas borbónicas en 1714.

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Allí, organizaciones del entorno de la CUP trataron de boicotear un acto de Aliança Catalana encabezado por su líder, la alcaldesa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, si bien los Mossos d'Esquadra desplegaron un nutrido dispositivo para evitar choques, aunque al final hubo momentos de tensión, cargas policiales y tres detenidos.

La jornada de celebraciones oficiales de la Diada arrancará a las 9:00 horas con las tradicionales ofrendas florales al monumento a Rafael Casanova, en Barcelona, encabezadas por el Govern de Salvador Illa y en las que participarán instituciones como el Parlamento de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, partidos como PSC, Junts, ERC y Comuns, además de entidades como la ANC y Òmnium Cultural.

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En paralelo, la CUP y sus juventudes organizarán, un año más, el homenaje a Gustau Muñoz, un militante de las juventudes del Partido Comunista de España (internacional) que fue asesinado a los 16 años por los disparos de un agente de paisano durante una carga policial en una manifestación de la Diada del 11 de septiembre de 1978.

Òmnium celebrará un acto político a las 12:00 horas en Arc de Triomf, mientras que la plana mayor de ERC, con Oriol Junqueras a la cabeza, intervendrá en un mitin a las 15:30 horas.

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Bajo el lema "Hi soc. Hi som. Independència" (Estoy ahí. Estamos ahí. Independencia), la ANC organiza por la tarde la manifestación independentista de la Diada, con un formato descentralizado -en Barcelona, Girona y Amposta- y que, en la capital catalana, contará con dos columnas que confluirán en la plaza Catalunya.

Después de que la presencia de Sílvia Orriols en la manifestación de la ANC del año pasado ya generara controversia, en esta ocasión las miradas estarán puestas aún más sobre el bloque de manifestantes de Aliança Catalana, que partirán desde su sede en Barcelona.

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Lejos de allí, sobre las 18:00 horas en la plaza Urquinaona, la CUP iniciará su propia manifestación, que terminará en el barrio del Born.

A la misma hora, en la plaza Jacint Verdaguer, se ha citado el grupo neonazi Núcleo Nacional, mientras que solo a unas manzanas de distancia, en la plaza Joanic, la Organización Juvenil Socialista ha convocado una contramanifestación.

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Las celebraciones de la Diada terminarán con el acto institucional encabezado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a las 20:00 horas en el Teatre Nacional de Catalunya. EFE