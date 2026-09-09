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Inditex acelera crecimiento y gana el récord de 2.980 millones en el semestre, un 6,8% más

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(Actualiza con más datos)

Madrid, 9 sep (EFE).- El grupo textil gallego Inditex obtuvo un beneficio neto récord de 2.980 millones de euros en su primer semestre fiscal (febrero-julio), un 6,8 % más que lo ganado un año antes por la segunda mayor empresa cotizada española, que ha registrado una aceleración en su ritmo de crecimiento.

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Según las cuenta presentadas este miércoles al regulador del mercado bursátil (CNMV), las ventas de la multinacional gallega en el periodo crecieron un 7,6 % en tasa interanual, hasta otra cifra récord para el grupo propietario de Zara: 19.755 millones; en tanto que las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 9,2 %.

El beneficio bruto (ebitda) se incrementó un 7,8 % en la primera mitad del ejercicio, hasta 5.513 millones, según detalla Inditex en sus cuentas semestrales, cuyo consejero delegado, Óscar García Maceiras, las califica como "excelentes en un entorno global muy complejo".

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El grupo, dueño también de marcas como Pull&Bear o Massimo Dutti, adelanta que las ventas en tienda y en línea, a tipo de cambio constante, entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre (una vez pasado el primer semestre fiscal), han crecido un 9 % con respecto al mismo periodo de 2025.

Estos datos muestra una aceleración en el ritmo de crecimiento del grupo, ya que sólo en su primer trimestre fiscal el avance interanual de las ventas fue del 5,8 % y el del resultado neto del 5,4 %.

De cara al conjunto del año, Inditex espera un crecimiento del espacio bruto anual en 2026 de alrededor del 5 %, acompañado, añade, por una "contribución positiva" del espacio a la venta en ese periodo y una "fuerte" venta en línea.

A tipos de cambio actuales, el gigante textil anticipa un impacto divisa de aproximadamente un -1 % en las ventas este año y espera un margen bruto estable en el entorno de 50 puntos básicos.

Además, prevé una inversión ordinaria de alrededor de 2.300 millones para todo el año, con cerca de 200 millones extraordinarios destinados a la modernización y mejora de sus instalaciones corporativas en toda la compañía.

Por marcas, todas registraron incrementos interanuales en las ventas en el primer semestre, con Zara (Zara, Zara Home y Lefties) a la cabeza de todas ellas, con 13.783 millones, un 4,8 % más que en el mismo periodo del año pasado.

En el capítulo de inauguraciones, destacan la nueva ubicación de Zara en Los Cabos, México, así como la primera apertura en agosto de Bershka en Estados Unidos (en Miami), que es una de las dos previstas para este formato en el mismo área y en un futuro próximo.

También en agosto, Bershka inauguró su segunda tienda en Brasil, en Río Barra, tras la apertura de la de Morumbi (Sao Paulo) en marzo.

Por zonas geográficas, las ventas en tienda y en línea en la primera mitad del ejercicio se mantuvieron estables, con el 51,5 % de todas ellas en Europa (sin España), el 17,9 % en América y solo en España, un 15,6 %, frente al 15,5 % del mismo periodo de 2025.

La posición financiera neta creció un 4 %, hasta alcanzar 10.398 millones al final del periodo analizado.

Inditex concluye que sus prioridades siguen siendo la mejora de la propuesta de moda, la atención al cliente, el enfoque en la sostenibilidad y la continua evolución de los equipos de alto rendimiento.

"Al centrarnos en estas áreas, impulsaremos el potencial de crecimiento a largo plazo" del grupo, señalan desde la multinacional española. EFE

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