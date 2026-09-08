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Los tándems de Arriortua-Aristi y Sansó-Teruel firman un doblete histórico mundial

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Redacción deportes, 8 sep (EFE).- Los tándems de Imanol Arriortua-Mikel Aristi y Joan Sansó-Eloy Teruel, con un oro y una plata, firmaron un doblete histórico en la última jornada de los Mundiales de ciclismo paralímpico de Huntsville (Alabama; Estados Unidos), de los que España se despide con siete preseas.

La selección española, dirigida por Begoña Luis Pérez, cerró los Mundiales con cuatro medallas, dos en tándem y una plata y un bronce por medio de Juan Alberto Jiménez y Eduardo Santas en la clase C3.

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Imanol Arriortua y Mikel Aristi fueron los principales protagonistas nacionales al proclamarse campeones del mundo de tándem tras una portentosa cabalgada en solitario al zafarse de sus rivales cuando todavía restaba más de una hora de carrera. Por detrás de ellos, segundos, entraron Joan Sansó y Eloy Teruel.

También subieron al podio con otro doblete para el equipo nacional, en este caso en la clase C3, el aragonés Juan Alberto Jiménez, que se proclamó subcampeón del mundo de su clase, mientras que Eduardo Santas consiguió la medalla de bronce.

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La representación nacional en la última jornada se extendió también a la participación de Verónica Rodríguez en la clase WC2, en la que finalizó novena a diecisiete segundos de la vencedora.

Damián Ramos se mostró también muy competitivo siendo séptimo en la clase C4 llegando a meta con el grupo que peleó por el arcoíris y tanto Luis Javier Arcega como Maurice Eckhard completaron unas sólidas carreras en la prueba C2 para finalizar en los puestos sexto y décimo, respectivamente.

España cierra estos Mundiales de ciclismo paralímpico de carretera con siete medallas repartidas en un oro de Manuela Vos en ruta y otra plata en contrarreloj clase H1; la plata de Ricardo Ten en la contrarreloj de la categoría C1; el oro y la plata de los tándems de Imanol Arriortua-Mikel Aristi y Joan Sansó-Eloy Teruel, y la plata de Juan Alberto Jiménez y el bronce de Eduardo Santas en ruta. EFE

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