La Bolsa española abre con caídas del 0,37 % mientras el brent sube a 98 dólares

Madrid, 8 sep (EFE).- La Bolsa española ha abierto este martes con caídas del 0,37 % que la alejan de los 20.000 puntos, en una jornada en la que el precio del crudo brent sube por encima de los 98 dólares, ante las renovadas tensiones en Irán.
En la apertura de la jornada, en la que el mercado volverá a contar con la referencia de Wall Street -cerrado la víspera por festivo-, el IBEX 35, el principal indicador nacional, se deja ese 0,37 %, hasta los 19.948,8 puntos. Las ganancias del año se reducen al 15,26 %.
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En otros mercados, el euro cae y se cambia a 1,1620 dólares, mientras que en la rentabilidad de la deuda española a diez años baja ligeramente, hasta el 3,816 %. EFE
(Foto)(Vídeo)
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