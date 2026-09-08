España sobresale en equidad, perseverancia y un mejor uso de las pantallas en la enseñanza

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Madrid, 8 sep (EFE).- España destaca por ser uno de los países de la OCDE y de la Unión Europea con más equidad en la educación, con una tasa de inmigrantes escolarizados del 20,3 % frente al 16,7 % de los países del entorno. Además los estudiantes de 15 años muestran mayor perseverancia y hacen mejor uso de las pantallas, según señala el nuevo informe PISA 2025.

Este análisis internacional que elabora la OCDE no solo mide el nivel de conocimiento en ciencias, lectura y matemáticas sino también la resiliencia, la curiosidad, el sentido de pertenencia al colegio o la percepción de apoyo que tiene el alumnado ante sus profesores y familia.

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En este sentido, España cuenta con un índice socioeconómico (ISEC) -mide el entorno de origen de los estudiantes y evalúa el nivel de equidad de los sistemas educativos- que señala que la brecha de rendimiento entre alumnos favorecidos y desfavorecidos en España es menor que la de la OCDE y de la UE.

Un 13 % de los alumnos de entornos desfavorecidos es considerado "académicamente resiliente" y logra obtener rendimientos superiores.

"Estamos en un sistema que compensa y trabaja muy bien la equidad", ha señalado el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa en rueda de prensa tras reconocer que la migración "ha venido a modificar la realidad de las aulas y tiene su impacto en el rendimiento".

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Otro dato positivo de PISA 2025 es que los estudiantes españoles muestran un nivel de curiosidad hacia las ciencias superior al promedio de la OCDE y de la UE, sobre todo las chicas. Además los alumnos son más perseverantes en el esfuerzo y en la implicación con el aprendizaje cuando se enfrentan a dificultades, frustración o incertidumbre.

España también se posiciona entre los países con menor exposición y prevalencia de acoso escolar y ciberacoso, pese a que PISA constata que aumentó respecto a 2022.

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"España tiene muy buenos resultados en cuanto a las actitudes del alumnado frente al aprendizaje", recalca De la Rosa, mientras el responsable de la coordinación del estudio PISA, Tue Halgreen, valora que haya "bases sólidas" en la sensación de pertenencia y 9 de cada 10 alumnos tengan sensación de comunidad: "Es muy importante para continuar en el colegio después de los 15 años".

"Utilizar dispositivos para fines que no son de aprendizaje acaba teniendo impacto en el rendimiento y en el conocimiento", advierte Halgreen, que considera que en España "esto está más o menos controlado en los colegios".

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PISA refleja que el promedio de uso de pantallas mientras se estudia es de entre 3 y 4 horas en la OCDE y en la UE, mientras que en España la media es de 2 horas.

Además, el 86 % de los centros pone reglas restrictivas a los móviles frente al 49 % de media en la OCDE.

El alumnado español dedica una media diaria de 1,4 horas a recursos digitales en clase (frente a 1,7 en la OCDE) y durante los fines de semana el uso con fines educativos alcanza 1,3 horas diarias, también ligeramente por debajo de las 1,4 horas registradas en el conjunto de países del entorno.

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Y aunque los estudiantes españoles emplean chatbots de IA (como ChatGPT o Gemini) para tareas escolares con una frecuencia superior al promedio de la OCDE y de la UE, lo hacen como apoyo al aprendizaje y no tanto para copiar.

Al respecto, los países con mejores rendimientos académicos, como Japón o China, hacen un uso "precavido" de la IA, y en este sentido, Halgreen plantea que, aunque son países con cultura educativa muy diferente (invierten más recursos, valoran al profesor y aprecian el trabajo duro y continuo), "no deberíamos pensar que son demasiado diferentes para aprender de ellos". EFE

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(Infografía)