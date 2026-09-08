Cataluña supera la media de la OCDE en unas pruebas PISA sin validez por error en muestra

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Barcelona, 8 sep (EFE).- Los estudiantes catalanes se sitúan por encima de la media española y la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en ciencia, lectura y matemáticas, si bien estos resultados carecen de validez técnica y representatividad estadística por un error en la muestra.

Así se desprende del informe Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 2025 que elabora la OCDE cada tres años y que en esta edición desglosa de forma separada los resultados de los estudiantes catalanes, debido a que la tasa de alumnado excluido de la muestra catalana alcanzó el 23,2 %, muy por encima del 5 % establecido como referencia.

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Así, de los 2.545 alumnos de 15 años que debían participar en Cataluña, 591 fueron excluidos y finalmente hicieron la prueba tan solo 1.954, una desviación que provocó un problema de representatividad estadística.

Esta muestra, que por tanto no es representativa del conjunto del alumnado catalán, ha obtenido un promedio de 502 puntos en ciencia, 473 en lectura y 474 en matemáticas, las tres por encima de la media española, de la Unión Europea (UE) y de la OCDE.

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Un error que tuvo consecuencias

El fiasco en las pruebas PISA provocó que la consellera de Educación, Esther Niubó, asumiera públicamente la "responsabilidad política" por los errores que provocaron que los resultados de las pruebas internacionales no fueran representativas.

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La investigación interna acreditó que el entonces Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo (CSASE) ignoró hasta siete avisos técnicos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).

Por ello, el Departamento de Educación cesó a su secretaria general, Teresa Sambola, y abrió expedientes disciplinarios a tres funcionarios vinculados al antiguo organismo de evaluación. EFE

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