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Barbón pide, en el día de Asturias, más autogobierno tras 45 años de autonomía

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Oviedo, 8 sep (EFE).- El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha pedido este martes al conmemorarse el Día de Asturias que la celebración de los 45 años del Estatuto de Autonomía sea un acicate para asomarse el futuro mediante la ampliación del autogobierno, un objetivo que debe unir a quienes comparten el modelo de Estado que recoge la Constitución.

"La gran enseñanza de estos 45 años es la utilidad de la comunidad autónoma y en el Día de Asturias nos reafirmamos en ese camino", ha señalado Barbón en su discurso institucional, grabado junto al  puente medieval de Cangas de Onís, una localidad "cargada de historia" que ha elegido como marco para su intervención por su condición de primera capital del reino.

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Se trata, a su juicio, del lugar adecuado para emprender una nueva etapa autonómica en un periodo que debe estar construido "sobre el entendimiento" y en el que ni la polarización ni la cercanía electoral debe impedir acordar objetivos "muy por encima de afinidades y partidismos".

Para el jefe del Ejecutivo asturiano, las más de cuatro décadas de desarrollo autonómico han transformado a una Asturias "que ha sabido reinventarse" y que, pese a la dureza de la reconversión y a las crisis que se han sucedido, debe estar orgullosa del camino recorrido en el que ha atesorado ese "inmenso patrimonio" que es el Estado del Bienestar, "fruto del esfuerzo común y de decisiones políticas conscientes en el ejercicio del autogobierno".

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Según Barbón, cada 8 de septiembre abraza "sin distinciones" en una jornada que no está marcada por siglas, credos ni consignas en una celebración que no es una jornada festiva más o una fecha para pasar de largo en el calendario sino "una convocatoria para seguir haciendo Asturias con ilusión y esperanza, con la vista alzada hacia ese mejor futuro".

El día de la comunidad autónoma es también, ha advertido, una jornada para la emoción y para la reivindicación "firme y serena" de la identidad de la comunidad autónoma, "que tan bien expresan el asturiano y el eonaviego", y para recordar a una emigración "que sabe bien que no existe distancia ni muro capaz de frenar el orgullo de pertenencia". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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