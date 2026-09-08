Andalucía critica que el portal Casa 47 no oferta ninguna vivienda en la comunidad

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Sevilla, 8 sep (EFE).- La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha pedido al Gobierno que concrete "cuándo va a llegar a Andalucía, con cuántas viviendas y en qué municipios" la oferta que incluye el nuevo portal Casa 47, ya que no hay ninguna en Andalucía.

En declaraciones remitidas a los medios tras la presentación de Casa 47, la nueva plataforma de la empresa pública de vivienda y suelo que nace con 800 unidades y que pronto incorporará 1.500 repartidas en todo el territorio español, la consejera ha denunciado que de las 645 viviendas que Casa 47 tiene en convocatoria ninguna está en Andalucía.

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Tras precisar que da la bienvenida a cualquier iniciativa que ayude a acceder a una vivienda asequible, ha advertido de que "no se puede confundir la herramienta con la solución porque cualquier nuevo portal puede ayudar a encontrar vivienda pero no las construye".

Ha incidido en que el problema es la falta de vivienda y ha afirmado que "los anuncios y portales están bien pero las familias necesitan viviendas asequibles y disponibles".

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La consejera ha valorado la política de la Junta que trabaja en colaboración con la iniciativa pública y privada para aumentar la oferta de vivienda.EFE