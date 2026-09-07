Tebas: "Estamos preocupados, dando apoyo e intentando que la liga esté en la normalidad

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Madrid, 7 sep (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo este lunes que la situación que se está viviendo en Ceuta con la crisis migratoria les tiene "preocupados", que están dando "apoyo" al equipo de la ciudad autónoma e "intentando" que la liga se desarrolle con la "máxima normalidad".

Tebas, en una entrevista a Radiogaceta de los Deportes de Radio Nacional de España, aseguró que visitará Ceuta este mes tras la visita del seleccionador español, Luis de la Fuente junto al presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

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"Hay que recordar la triste situación que está viviendo la ciudad de Ceuta porque no es un tema que se haya terminado, sino que el problema sigue estando", destacó Tebas. EFE