Rufián carga contra la izquierda "pura" que da votantes por perdidos y pide centrarse en los problemas y no en el léxico

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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha cargado este lunes contra la izquierda alternativa que "da por perdida" a parte de la ciudadanía y ha reivindicado un espacio para una izquierda "de mayorías" que esté "centrada en los problemas y no en el léxico", asegurando que existen "principalmente" dos maneras de ser de izquierdas: "útil pero impuro o inútil pero puro".

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X', recogido por Europa Press, Rufián ha defendido que "no se puede transformar el mundo ignorando al mundo" y tampoco se puede aspirar a recibir el voto de la ciudadanía "faltando a la gente que necesitas que te vote".

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"Flaco favor hace esa izquierda a la izquierda dando por perdida a la gente", ha continuado el dirigente republicano, que ha contrapuesto esta actitud con la que atribuye a partidos como Vox. "La ultraderecha está en lucha constante y jamás da por perdido a nadie", ha comentado.

Frente a ello, Rufián considera que "hay un espacio para una izquierda de mayorías centrada en los problemas y no en el léxico" y que entienda que "principalmente hay dios maneras de ser de izquierdas: útil pero impuro o inútil pero puro".

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"ORDEN, INCLUSIÓN, DERECHOS" ANTE LA INMIGRACIÓN

Este mensaje llega cuatro días de otro lanzado por Rufián de el Pleno extraordinario del Congreso sobre la crisis migratoria de Ceuta, en el que reclamaba una respuesta ante la inmigración basada en "orden, inclusión, derechos" y en recuperar las vías legales de entrada.

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"La gente no va a dejar de venir", sostuvo el portavoz de ERC durante su intervención, en la que argumentó que para frenar los movimientos migratorios habría que acabar con las guerras, la explotación y la emergencia climática que afecta al sur.

Rufián defendió también la "inclusión" y la "integración" de los migrantes, sostuvo que la izquierda vive un momento en el que "no le basta con verdades y con eslóganes" y aseguró que a la ciudadanía lo que le importa son las "soluciones".

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