Reclaman refuerzo urgente de personal para desbloquear la tramitación de Extranjería

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Ceuta, 7 sep (EFE).- UGT Servicios Públicos de Ceuta ha denunciado este lunes la "insostenible situación" que sufren las personas empleadas públicas en el triaje y la tramitación de los expedientes de Extranjería y ha pedido un refuerzo "urgente".

Desde UGT Servicios Públicos (UGT-SP) Ceuta han advertido que vienen reclamando desde el inicio de esta situación extraordinaria que atraviesa la ciudad una respuesta "igualmente extraordinaria" por parte de las administraciones competentes.

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"Hay que poner el foco en una cuestión esencial: los medios humanos y materiales necesarios para que los procedimientos administrativos avancen", ha destacado el sindicato.

La Policía Nacional realiza el trabajo previo de identificación y triaje de las personas que permanecen en Ceuta, "pero ese trabajo genera posteriormente una enorme carga administrativa que debe ser mecanizada, registrada y tramitada por empleados públicos y ahí existe un cuello de botella que no podemos ignorar".

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UGT ha dicho que "no basta con reforzar los efectivos policiales si detrás no se refuerza, en la misma proporción, al personal encargado de continuar la tramitación administrativa de los expedientes".

"Con una situación absolutamente excepcional y miles de expedientes pendientes, resulta incomprensible pretender afrontar esta carga de trabajo con una plantilla diseñada para circunstancias ordinarias", ha dicho.

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El sindicato ha comentado que "mantener unos medios humanos claramente insuficientes no solo supone someter a los trabajadores y a una presión inasumible, sino prolongar innecesariamente una situación que Ceuta necesita resolver cuanto antes".

UGT SP Ceuta reclama al Gobierno de España un refuerzo "urgente y extraordinario" de empleados públicos, acompañado de todos los medios materiales y tecnológicos necesarios, en todas aquellas unidades administrativas que intervienen en la identificación, registro, extranjería y protección internacional.

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Los procedimientos deben realizarse con todas las garantías legales, pero también con los medios suficientes para que puedan tramitarse con la máxima agilidad que permita nuestro ordenamiento jurídico, ha añadido. EFE