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Puente cuestiona la parcialidad de la jueza que investiga la crisis de Ceuta: "Denota un principio de desconfianza"

25/06/2026 El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
25/06/2026 El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cuestionado la parcialidad" de la jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón y ha considerado "bastante extraño" que ésta pidiera al equipo investigador de la Policía Nacional no transmitir a los mandos policiales las conclusiones del informe sobre la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta, ya que son "cuestiones relativas a la seguridad nacional".

"De entrada, denota un cierto principio de desconfianza que de alguna manera estaría hablando muy mal de la imparcialidad del juez, porque no entiendo muy bien por qué la jueza tiene que desconfiar", ha declarado Puente en una entrevista en 'Hora 25' de Cadena Ser, recogida por Europa Press.

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Puente, que ha asegurado que "el deseo del Gobierno" es el de "proteger el territorio español", también ha puesto en tela de juicio que el informe policial se haya dado a conocer públicamente "a través de un medio de comunicación muy conocido por su sesgo derechista".

"Que al final la opinión pública acceda a ese informe por esa vía, cuando el Ejecutivo no había tenido ningún conocimiento de eso, pues resulta verdaderamente extraño", ha continuado Puente, que ha comparado la situación con el caso de Álvaro García Ortiz, inhabilitado y condenado "por la filtración de un correo electrónico que no arrojaba ninguna información fundamental, ni para el país ni para ningún bien digno de especial protección". "Huele un poquito a chamusquina", ha remachado.

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Así, ha afirmado que Tardón es una jueza "que viene del mundo político", apuntando a su papel como concejala del Ayuntamiento de Madrid durante una etapa del PP. "Ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", ha reiterado.

SIN EVIDENCIAS DE UNA OPERACIÓN DEL GOBIERNO MARROQUÍ

Por otro lado, ha dicho no tener los elementos de prueba con los que cuenta la magistrada de la AN. "Si con todo lo que cuenta la jueza es con el famoso informe policial, en el que incluso se integran algunas fotos que no tienen nada que ver con Ceuta ni con sus proximidades, pues no sé si es una decisión muy acertada, pero en todo caso la jueza sabrá con qué pruebas cuenta", ha añadido.

Puente ha asegurado que en las redes sociales se están difundiendo vídeos en los que se ve "cierta laxitud, por ejemplo, de la policía marroquí", pero también otros "bien caracterizadas y con fecha fijada" en los que se comprueba "lo contrario".

"Nosotros hasta la fecha no contamos con evidencias que nos lleven a la conclusión de que esta es una operación organizada por el gobierno marroquí, ni muchísimo menos, y por tanto no podemos actuar como si fuera la hipótesis acreditada", ha zanjado.

Finalmente, se ha mostrado convencido de que la Policía está investigando con independencia de la AN y que "estarán reportando y tendrán resultados de esa investigación a disposición de sus mandos y del Ministerio del Interior".

La AN VE "PERMISIVIDAD" Y ACTITUD "FAVORECEDORA" DESDE MARRUECOS

Las declaraciones de Puente llegan después de que María Tardón haya decidido quedarse con la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio, apuntando a "permisividad" y "gestión favorecedora" desde territorio de Marruecos.

En un auto recogido por Europa Press, la jueza indica que se trata de "una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la 'integridad territorial de España', que está garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta".

A la vez que señala a "una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos" que "se evidencia a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos".

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