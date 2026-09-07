Pedro Sánchez será entrevistado este miércoles en el programa 'Mañaneros' en TVE

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será entrevistado este miércoles, 9 de septiembre, en el programa 'Mañaneros' de TVE, según ha informado la corporación.

La entrevista será a las 11.00 horas desde los estudios de Prado del Rey y será conducida por los periodistas Jesús Cintora y Esther Palomeras.

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La cita llega poco después de la primera entrevista que concedió Sánchez en Cadena Ser tras la crisis migratoria de Ceuta y de su comparecencia en el Pleno del Congreso del pasado jueves 3 de septiembre para informar de la situación en la ciudad autónoma.