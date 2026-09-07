Pedro Sánchez será entrevistado este miércoles en el programa 'Mañaneros' en TVE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será entrevistado este miércoles, 9 de septiembre, en el programa 'Mañaneros' de TVE, según ha informado la corporación.
La entrevista será a las 11.00 horas desde los estudios de Prado del Rey y será conducida por los periodistas Jesús Cintora y Esther Palomeras.
PUBLICIDAD
La cita llega poco después de la primera entrevista que concedió Sánchez en Cadena Ser tras la crisis migratoria de Ceuta y de su comparecencia en el Pleno del Congreso del pasado jueves 3 de septiembre para informar de la situación en la ciudad autónoma.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Comprobar La Primitiva: estos son los números ganadores del lunes 7 de septiembre
Como cada lunes, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado
Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del lunes 7 de septiembre de 2026
Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado
Jugada ganadora y resultado del último sorteo de la Primitiva
Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores
Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados
Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales
Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores
Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas
MÁS NOTICIAS