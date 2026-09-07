Oscar Puente duda de la imparcialidad de la jueza que investiga la entrada masiva en Ceuta

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Madrid, 7 sep (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dudado esta noche de la imparcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que ha abierto una investigación penal sobre la entrada de decenas de miles de personas migrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio.

"Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", ha declarado Puente en el programa Hora 25 de la Cadena Ser.

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En sentido contrario, la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón destaca la "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos de la entrada de migrantes en Ceuta de finales de julio, al detectar que agentes marroquíes habrían participado en un "guiado activo" de las personas que cruzaron ilegalmente la frontera.

"Si con todo lo que cuenta la jueza es con el famoso informe policial, que incluso se integran fotos que no tienen que ver con Ceuta…", ha criticado Puente, quien ha asegurado que "hasta la fecha, no contamos con evidencias de que esta es una operación realizada por el gobierno marroquí".

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Por contra, la magistrada sostiene que "se ha evidenciado igualmente una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos", al aludir al "constatado y gráficamente contrastado comportamiento" de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Por otra parte el ministro ha afirmado que el Gobierno trabaja "para ubicar a los emigrantes en lugares que causen la menor perturbación posible a la vida cotidiana" y ha dicho que el Ejecutivo se ha encontrado "con falta a la palabra dada en el Consejo Nacional de Seguridad por el Gobierno ceutí". EFE

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