Matarazzo: “Ganar con uno menos habla del carácter de este equipo”

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Elche (Alicante), 8 sep (EFE).- El técnico de la Real Sociedad, el estadounidense Pellegrino Matarazzo, afirmó este lunes que ganar al Elche (2-3) con un jugador menos “habla del carácter” que tiene su equipo.

“Empezamos bien, entendimos el partido y los espacios en los que queríamos atacar. Trabajamos bien en la primera parte y teníamos el partido controlado hasta la tarjeta roja”, lamentó el preparador de la Real Sociedad en la rueda de prensa posterior al choque.

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“Les dejamos mucho espacio y concedimos dos goles”, reiteró el entrenador, que valoró que a pesar de los malos momentos por los que pasó la Real “corrimos al espacio en esa jugada y eso dice que queríamos ganar el partido”, indicó.

El técnico destacó que el gol de Luka Sucic, tras una gran acción personal, llegó en el peor momento para su equipo y destacó la energía y velocidad del joven Ochieng, autor de uno de los tantos de la Real Sociedad.

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El estadounidense elogió el partido del potero Marrero, que debutó en la Liga, así como la aportación de Héctor Fort, uno de los recientes fichajes, en un tramo complicado del partido.

Por último, el entrenador valoró la importancia de volver a ganar fuera de casa, algo que no lograba la Real Sociedad desde el pasado mes de febrero. EFE

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