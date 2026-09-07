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Iñigo Pérez: “Tenemos que abstraernos de lo que sucedió el pasado año y hace dos días”

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Redacción deportes, 7 sep (EFE).- El entrenador del Villarreal, Iñigo Pérez, afirmó este lunes, en la previa de su estreno en la Liga de Campeones 2026-27 en el campo del Borussia Dortmund, que su equipo debe intentar “abstraerse de lo que sucedió el pasado año y hace dos días”, en alusión a su mal desempeño en la pasada edición del torneo y el sábado ante el Deportivo de La Coruña en la liga española.

“Al jugador le duelen las derrotas, pero teniendo un partido como el de mañana es de obligación enfocarte en eso", dijo el técnico navarro en una rueda de prensa en Dortmund.

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“Esto es una historia nueva y hay que afrontarlo como tal. Mañana tenemos la opción de volver a empezar. Es otro partido, fuera de casa", agregó.

El técnico dijo que la intención del Villareal es “ganar” este martes y reconoció que su equipo “no ha tenido acierto de momento”.

En cuanto al conjunto alemán, Iñigo Pérez indicó que cuenta con el “mismo entrenador y una misma estructura” desde hace años.

El entrenador confirmó que Foyth y Romero no están disponibles para el partido por lesión y confió en romper la mala dinámica del inicio del curso.

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“Venimos de una dinámica negativa y la forma de competir al 100% es esta. No podemos hacer lecturas de 'Champions', Liga, Copa... No creo en eso", explicó.

En cuanto a sus sensaciones por el debut en la Liga de Campeones, el entrenador dijo estar “ilusionado” y no dio pistas sobre qué portero será titular ante el Borussia. EFE

pvb/nhp/ism

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