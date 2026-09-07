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Hoy será noticia. Martes, 8 de septiembre

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El Gobierno desclasifica este martes informes del CNI sobre Ceuta

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Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros desclasificará este martes los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos a finales de julio y los dará a conocer en un dossier que se publicará el miércoles, según fuentes del Gobierno.

El Ejecutivo dará así cumplimiento al compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien el pasado jueves aseguró ante el pleno del Congreso que se conocerán todos los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el CNI y Frontex respecto a la crisis migratoria en Ceuta.

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ministro del Interior visita el Centro de Acogida Temporal de El Tarajal

Ceuta (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visita este martes el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros habilitado en el polígono industrial de El Tarajal tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio.

Las barriadas de la periferia de Ceuta llevaron ayer por la tarde un acto de protesta, ante la presencia de cientos de migrantes que ocupan los núcleos de población de estas zonas, que se inició en la barriada del Príncipe Felipe y se dirigió hacia la zona de las naves industriales del Polígono del Tarajal.

PLUS ULTRA

Turno del segundo exdirectivo de Plus Ultra que apuntó a Zapatero y al pago de un 1 %

Madrid (EFE).- Tras la declaración del expresidente de Plus Ultra sobre el presunto pago del 1 % del préstamo público obtenido por la aerolínea al "grupo Zapatero", este martes llega el turno del ex consejero delegado, Roberto Roselli, quien también apuntó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La investigación al exlíder socialista por presunto tráfico de influencias en torno a la concesión de esa ayuda pública recaba este martes otro testimonio clave después de que el expresidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, ratificase ayer el escrito en el que se ofrecía a colaborar con la justicia.

BEGOÑA GÓMEZ

El juez Peinado celebra la audiencia preliminar del caso de Begoña Gómez

Madrid (EFE).- El juez Juan Carlos Peinado celebra este martes por la tarde la audiencia preliminar prevista en la ley antes de dictar apertura de juicio oral con jurado para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora Cristina Álvarez, a la que las acusadas no tienen por qué asistir.

El magistrado ha convocado esta audiencia protocolaria a las seis de la tarde en un auto dictado el lunes en el que ordenaba que se citase personalmente a las acusadas, sin especificar que tengan que acudir presencialmente, han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

CURSO ESCOLAR

Tolón abre el curso en Ceuta con seguridad privada en todos sus centros escolares

Ceuta (EFE).- La ministra de Educación, Milagros Tolón, preside este martes la apertura del curso escolar en Ceuta, una ciudad que vive con preocupación y con importantes medidas de seguridad el regreso a las aulas de casi 13.000 alumnos, tras la llegada a finales de julio de decenas de miles de personas desde Marruecos.

Un total de 12.870 alumnos tienen previsto regresar a las aulas: 1.998 alumnos de infantil, 5.337 de primaria, 4.501 de secundaria y 1.034 de bachillerato afrontan el regreso a los trece centros públicos (CEIP) de la ciudad, los seis colegios públicos-concertados y los seis institutos.

INFORME PISA

La OCDE da a conocer el informe PISA 2025

Madrid (EFE).- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) da a conocer el informe PISA 2025 que mide las destrezas teóricas y prácticas que tienen los estudiantes españoles de 15 y 16 años en ciencias, lectura y matemáticas.

El último informe, de 2022, mostró una caída en los conocimientos mínimos que deben tener en lectura y matemáticas.

NARCOTRÁFICO FINANCIACIÓN

Informan de la desarticulación de una de las bancas clandestinas para la financiación del narcotráfico

Madrid (EFE).- Responsables de la Policía Nacional dan cuenta de la desarticulación de una de las bancas clandestinas más importantes para la financiación del narcotráfico.

Se trata de un narcobanco conocido como 'banca de Dubai', que movió activos mobiliarios por valor de veinte millones de euros y más de dos billones en criptomonedas.

EL TIEMPO

Un frente dejará este martes cielos nubosos y precipitaciones en el noroeste peninsular

Madrid (EFE).- La llegada de un frente dejará este martes cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el noroeste de la península, que serán fuertes y persistentes en Galicia así como en el oeste del área cantábrica, con temperaturas que se mantendrán elevadas aunque predominarán los descensos.

La Agencia Estatal de Meteorológica prevé temperaturas altas en el Valle del Guadalquivir, el tercio este peninsular, Canarias, Mallorca y -puntualmente- en la meseta sur, y un descenso notable, de más de 6 grados, de las máximas en Galicia.

EFE

plv

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