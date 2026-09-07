Espana agencias

Gioacchini presiona el liderato de Yaser Asprilla

Guardar

Madrid, 7 sep (EFE).- El estadounidense Nicholas Gioacchini, atacante del Sabadell, marcó este lunes un doblete en el 3-2 contra el Córdoba para situarse en la segunda plaza de la tabla de goleadores, a un tanto sólo del liderato del colombiano Yaser Asprilla, del Girona.

- Clasificación tras la 4ª jornada:

PUBLICIDAD

- Con 4 goles: Yaser Asprilla (COL) (Girona).

- Con 3 goles: Nicholas Gioacchini (USA) (Sabadell).

- Con 2 goles: Nacho Quintana y Hugo López (Andorra); Álex Forés (Burgos); Ousmane Camara (GUI), Álvaro Marín y Bernard Somuah (Celta Fortuna); Taisei Miyashiro (Las Palmas); Gorka Gorosabel (Real Sociedad B) y Enric Gallego (Tenerife).

PUBLICIDAD

- Con 1 gol: San Bartolomé y Bernabeu (Albacete); Jordi Cano, Carrique (FRA) y Álex Calvo (Andorra); Federico Bonini (ITA), Stefan Dzodic (FRA), Javier Muñoz, Miguel de la Fuente, Leo Baptistao (BRA) y Nico Melamed (Almería); Llabrés, Curro Sánchez (1p) y David González (Burgos); Ibon Sánchez, Izeta (1p), Javi Castro y Antoñito (Cádiz); Fran Castillo, Israel Suero y Pablo Santiago (Castellón); Óscar Marcos, Adria Capde y Andrés Antanon (Celta Fortuna); Escobar (Ceuta); Enol Rodríguez, Cristian Carrecedo (1p), Diarra (MLI), Víctor, Diego Percan, Diego Bri y Eder García (Córdoba); Jon Bautista, Aleix Garrido, Iván Gil, Adu Ares, Jon Guruzeta y Álvaro Rodríguez (Eibar); Guillermo Macho y Mariano Carmona (Eldense); Abel Ruiz, Carles Pérez, Fran Beltrán, Izan y Jastin García (POR) (Girona); Pedro Alemán, Jorge Pascual, Alejandro Marqués (VEN) y Bourama (Granada); Jesé Rodríguez, Manu Fuster, Iván Jaime y Sandro Ramírez (Las Palmas); Miguel Atienza, Naim y Gharbi (TUN) (Leganés); Pablo Torre, Adam Buksa (POL), Álex Sala, Adrián Fuentes y Raíllo (Mallorca); Pablo Sáenz (Oviedo); Javier Soroeta, Mariezkurrena y Gorka Carrera (Real Sociedad B); Albert Orriols Cerarols (1p) (Sabadell); Otero y Sarco (ARG) (Sporting de Gijón); Jesús Álvarez, Fabricio (BRA) y Chapela (Tenerife); Luis Chacón (Valladolid).

En propia puerta: Arnau Puigmal (Mallorca, contra Granada); Diego Alende (Andorra, contra Valladolid); Chirino (Almería, contra Cádiz). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del lunes 7 de septiembre de 2026

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del lunes 7 de septiembre de 2026

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de la Primitiva

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de la Primitiva

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Si ves esta marca en el rostro, cuidado: un estudio relaciona esta señal con peligro de ataque cardíaco y derrame cerebral

Las xantelasmas son pequeñas marcas o protuberancias amarillentas situadas alrededor de los párpados

Si ves esta marca en el rostro, cuidado: un estudio relaciona esta señal con peligro de ataque cardíaco y derrame cerebral
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rusia ordena el cierre del consulado alemán en San Petersburgo y clausura todos los institutos Goethe del país

Rusia ordena el cierre del consulado alemán en San Petersburgo y clausura todos los institutos Goethe del país

Quién es María Tardón, la jueza que investiga en la Audiencia Nacional la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio

La Justicia absuelve al policía de paisano que disparó tres veces contra un coche en Oviedo: los ocupantes del vehículo sufrieron estrés postraumático

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez y a su asesora a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

ECONOMÍA

La España de los dos bolsillos: el municipio donde la renta alcanza los 77.451 euros al año frente al que apenas llega a 14.253

La España de los dos bolsillos: el municipio donde la renta alcanza los 77.451 euros al año frente al que apenas llega a 14.253

Jesús, camionero en Estados Unidos: “En ocho meses gané 57.542 euros”

El engaño de ‘Fran’: el joven con síndrome de Down creado con IA que una tienda usa como “gancho” para vender bolsos

El absentismo laboral vuelve a subir en España y bate récords: se sitúa en el 7,62% impulsado por el aumento de las bajas médicas

Andalucía planta cara al Gobierno por el Plan de Vivienda, pero no renuncia a los 1.200 millones que le corresponden

DEPORTES

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”