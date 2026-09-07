Gioacchini presiona el liderato de Yaser Asprilla

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Madrid, 7 sep (EFE).- El estadounidense Nicholas Gioacchini, atacante del Sabadell, marcó este lunes un doblete en el 3-2 contra el Córdoba para situarse en la segunda plaza de la tabla de goleadores, a un tanto sólo del liderato del colombiano Yaser Asprilla, del Girona.

- Clasificación tras la 4ª jornada:

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- Con 4 goles: Yaser Asprilla (COL) (Girona).

- Con 3 goles: Nicholas Gioacchini (USA) (Sabadell).

- Con 2 goles: Nacho Quintana y Hugo López (Andorra); Álex Forés (Burgos); Ousmane Camara (GUI), Álvaro Marín y Bernard Somuah (Celta Fortuna); Taisei Miyashiro (Las Palmas); Gorka Gorosabel (Real Sociedad B) y Enric Gallego (Tenerife).

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- Con 1 gol: San Bartolomé y Bernabeu (Albacete); Jordi Cano, Carrique (FRA) y Álex Calvo (Andorra); Federico Bonini (ITA), Stefan Dzodic (FRA), Javier Muñoz, Miguel de la Fuente, Leo Baptistao (BRA) y Nico Melamed (Almería); Llabrés, Curro Sánchez (1p) y David González (Burgos); Ibon Sánchez, Izeta (1p), Javi Castro y Antoñito (Cádiz); Fran Castillo, Israel Suero y Pablo Santiago (Castellón); Óscar Marcos, Adria Capde y Andrés Antanon (Celta Fortuna); Escobar (Ceuta); Enol Rodríguez, Cristian Carrecedo (1p), Diarra (MLI), Víctor, Diego Percan, Diego Bri y Eder García (Córdoba); Jon Bautista, Aleix Garrido, Iván Gil, Adu Ares, Jon Guruzeta y Álvaro Rodríguez (Eibar); Guillermo Macho y Mariano Carmona (Eldense); Abel Ruiz, Carles Pérez, Fran Beltrán, Izan y Jastin García (POR) (Girona); Pedro Alemán, Jorge Pascual, Alejandro Marqués (VEN) y Bourama (Granada); Jesé Rodríguez, Manu Fuster, Iván Jaime y Sandro Ramírez (Las Palmas); Miguel Atienza, Naim y Gharbi (TUN) (Leganés); Pablo Torre, Adam Buksa (POL), Álex Sala, Adrián Fuentes y Raíllo (Mallorca); Pablo Sáenz (Oviedo); Javier Soroeta, Mariezkurrena y Gorka Carrera (Real Sociedad B); Albert Orriols Cerarols (1p) (Sabadell); Otero y Sarco (ARG) (Sporting de Gijón); Jesús Álvarez, Fabricio (BRA) y Chapela (Tenerife); Luis Chacón (Valladolid).

En propia puerta: Arnau Puigmal (Mallorca, contra Granada); Diego Alende (Andorra, contra Valladolid); Chirino (Almería, contra Cádiz). EFE