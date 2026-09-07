Evenepoel y Van Aert encabezan la selección belga para el Mundial de ciclismo

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Bruselas, 7 sep (EFE).- Los ciclistas Remco Evenepoel y Wout van Aert serán los líderes del conjunto belga para el Campeonato del Mundo en ruta que tendrá lugar en Montreal (Canadá) del 20 al 27 de septiembre, donde figuran entre los favoritos para la prueba de ciclismo en línea ante la ausencia del esloveno Tadej Pogacar por su caída en la Vuelta a España.

Evenepoel y Van Aert estarán acompañados por Tiesj Benoot, Quinten Hermans, Thibau Nys, Alec Segaert, Maxim Van Gils y Giannis Vermeersch, informó este lunes la agencia Belga tras la rueda de prensa del seleccionador nacional, Serge Pauwels.

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En la jornada de apertura del Campeonato del mundo, el 20 de septiembre, Evenepoel, Segaert y Rune Herregodts serán los representantes belgas en la prueba contrarreloj, en la que Evenepoel aspira a su cuarto título mundial consecutivo.

La doble campeona del mundo Lotte Kopecky (2023 y 2024) encabeza por su parte la selección femenina belga para este torneo, en el que también competirán por Bélgica las ciclistas Shari Bossuyt, Lotte Claes, Justine Ghekiere, Julie Van De Velde y Margot Vanpachtenbeke. EFE

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