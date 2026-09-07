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El PP exige explicaciones a Sánchez sobre Plus Ultra y avisa que su versión "no aguanta más": "¿Qué le debe a Zapatero?"

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El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha exigido explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el rescate concedido a Plus Ultra, avisándole de que la versión aportada por el Ejecutivo "no aguanta ni un minuto más". "¿Qué le debe Sánchez a Zapatero"?, se ha cuestionado.

"No es el señor Zapatero el responsable político de un rescate que tiene atragantado al Gobierno. Es Sánchez, como presidente, el responsable y el que tiene que dar explicaciones urgentes porque su versión y la de sus ministros no aguanta ni un minuto más", ha aseverado este lunes Sémper durante una rueda de prensa en Madrid.

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Las declaraciones de Sémper se enmarcan después de que el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola haya ratificado hoy como investigado que dedicaron el 1% del rescate de 53 millones concedido a la aerolínea en pandemia para la supuesta mediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en su consecución, si bien no ha concretado qué tipo de gestiones habría realizado.

Así lo ha declarado Martínez Sola ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra' y que tiene imputado a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias en torno a ese rescate que otorgó el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021 y otras operaciones.

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En concreto, Martínez Sola ha asegurado que decidieron pagar esa cantidad --unos 530.000 euros-- al considerado socio de Zapatero, Julio Martínez Martínez, porque la situación de Plus Ultra era límite y dieron por hecho que era un paso necesario para que el exlíder socialista intermediara. No obstante, el exdirectivo ha indicado que no hicieron un seguimiento de las gestiones que pudiera haber hecho el expresidente del Gobierno y que lo que más les importaba era el éxito del rescate.

Ante ello, Sémper ha asegurado que, en sus palabras, con dicha declaración se demuestra que Zapatero es quien "solicita al Ejecutivo de Sánchez que lo haga" y que, por consiguiente, Sánchez "cumple con el mandato del expresidente y aprueba el rescate de la compañía". "Lo grave es que es una operación que involucra al Gobierno de Sánchez", ha criticado.

"¿Qué le debe el señor Sánchez a Zapatero? ¿Por qué mantiene su confianza? ¿Por qué no hay una sola crítica por parte del Gobierno y del señor Sánchez a Zapatero? ¿Qué se deben recíprocamente? ¿Qué tratan de ocultar?", se ha preguntado.

"QUEDA UN CALVARIO JUDICIAL"

Así las cosas, el portavoz 'popular' ha recordado "todo lo que queda", avisando de que "queda un calvario judicial que ya ocupa más espacio que el calendario político del Gobierno". "Queda un calvario de juzgados, declaraciones, informes policiales, cuentas, comisiones y explicaciones pendientes", ha enumerado, indicando que, si bien "para millones de niños septiembre es la vuelta al cole, para el PSOE es la vuelta a los juzgados".

"Mañana veremos la segunda parte de la función", ha ironizado, respecto a la cita ante el juez que protagonizará mañana el exCEO de Plus Ultra Roberto Roselli. Asimismo, ha hecho referencia a las declaraciones que emitirán este miércoles la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y el exabogado del exasesor ministerial Koldo García, Ismael Oliver, ante el magistrado Santiago Pedraz, como investigados en el marco del 'caso Leire Díez'.

Con todo, Sémper ha celebrado que "cada día que pasa, es un día menos" para el Gobierno de Sánchez y para "muchos españoles que aspiran a que cambien las cosas". "Nosotros, con humildad pero con contundencia, estamos dispuestos a cambiar la política en este país para que se ocupe, de una vez por todas, de los problemas de los españoles", ha sentenciado.

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EuropaPress

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