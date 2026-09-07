El Betis no olvida a Tello en su adiós

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Sevilla, 7 sep (EFE).- El Betis despidió este lunes a uno de los suyos, el extremo internacional Cristián Tello, quien dejó huella durante un lustro (2017-2022) en el equipo del barrio de Heliópolis y que ha decidido colgar las botas a los 35 años después de una trayectoria de 512 partidos en los muchos clubes en los que ha militado, de los que 172 fueron en el verdiblanco.

"172 partidos con nuestra camiseta y una Copa del Rey que va a quedar para siempre en la memoria de todos los béticos ", destaca el Betis en sus redes sociales de la figura de Cristian Tello, quien llegó al equipo bético en el verano de 2017 procedente del Fiorentina italiano y quien ha jugado a las órdenes de Quique Setién y, posteriormente, del chileno Manuel Pellegrini.

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Tello, sabadellense de 35 años, se formó en los escalafones interiores de Espanyol y Barcelona antes de debutar con el primer equipo azulgrana y comenzar una trayectoria en la élite que le ha llevado a jugar en seis países en clubes como Oporto, Betis, Los Angeles FC, Al-Fateh, Al-Orobah y, finalmente, Palm City; con un palmarés que incluye con el Barça dos Supercopas de España, una Liga y una Copa del Rey, título que también levantó con el Betis.

Internacional en una ocasión -Vicente del Bosque le hizo debutar el 14 de agosto de 2013 durante un amistoso contra Ecuador en Guayaquil-, Cristian Tello forma parte del imaginario de las últimas generaciones de béticos por haber marcado uno de los penaltis que le dieron la Copa del Rey al Betis en 2022 ante el Valencia en La Cartuja y también por rubricar 'la manita' (3-5) al eterno rival el día de Reyes de 2018.

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Intermitente, irregular, tan vertical como guadianesco, Cristian Tello ha tenido esos disparos secos con la diestra, abajo al hierro o arriba con rosca, que le han hecho distinguirse en su extensa trayectoria, de la que el mayor número de partidos los jugó en el Betis, de cuya mejor historia, la de palmarés y la de la rivalidad irredenta, ha pasado este lunes a formar parte al colgar las botas.

EFE

cb/ism