Espana agencias

Dimarco, baja contra el Real Madrid

Guardar

Roma, 7 sep (EFE).- Federico Dimarco no viaja este lunes con el Inter de Milan a Madrid y será baja para el estreno del conjunto italiano en la Liga de Campeones ante el Real Madrid, debido a la leve distorsión que sufrió en la rodilla derecha el pasado sábado frente al Nápoles.

El carrilero izquierdo participó en el último entrenamiento del equipo en el centro de entrenamiento 'neroazzurro' Appiano Gentile, pero el Inter decidió no asumir riesgos y dejarlo fuera de la expedición.

PUBLICIDAD

Su estado no empeoró, aunque el cuerpo técnico optó por la precaución, por lo que permanecerá esta semana en Italia con la recuperación, según adelantaron medios locales.

Dimarco, nombrado mejor jugador de la pasada temporada de la Serie A, fue sustituido en el minuto 62 del partido contra el conjunto partenopeo, después de haber dado una asistencia a Lautaro Martínez en el encuentro que el Inter ganó por 3-2.

PUBLICIDAD

Su ausencia abre la puerta a Carlos Augusto, que apunta a ocupar su posición en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid de Jose Mourinho. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía Nacional localiza en menos de 24 horas en Zaragoza a una septuagenaria desaparecida hace cuatro años

Su sobrino viajó desde Estados Unidos a España después de pasar años sin saber nada de su tía

La Policía Nacional localiza en menos de 24 horas en Zaragoza a una septuagenaria desaparecida hace cuatro años

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este día

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este día

La Audiencia de Madrid condena en costas al Estado por tardar en reconocer la nacionalidad sefardí de una solicitante judía: ve silencio administrativo

Durante su tramitación, el 27 de septiembre de 2023, aportó una certificación expedida por la Federación de Comunidades Judías de España

La Audiencia de Madrid condena en costas al Estado por tardar en reconocer la nacionalidad sefardí de una solicitante judía: ve silencio administrativo

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

La magistrada considera que la Audiencia Nacional es competente porque los hechos se habrían planificado y ejecutado fuera de España con la finalidad de cometer delitos graves en territorio nacional

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez y a su asesora a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

El expresidente de Plus Ultra ratifica ante la Audiencia Nacional que pactó con el empresario de confianza de Zapatero una comisión del 1% del rescate de la aerolínea

Préstamos de 128.000 euros, cheques, pagarés y miles de euros que no llegaban a sus destinatarios: la Justicia absuelve a nueve personas al no apreciar una estafa

Una empresa despide a sus dos ingenieros tras protagonizar una pelea en la oficina que acabó con una trabajadora herida

ECONOMÍA

La advertencia del economista Santiago Niño-Becerra sobre cómo será la jubilación en 35 años: “Para generar PIB serán necesarias muy pocas personas”

La advertencia del economista Santiago Niño-Becerra sobre cómo será la jubilación en 35 años: “Para generar PIB serán necesarias muy pocas personas”

Enfriar un piso de 90 metros ha costado casi 108 euros este verano, un 16% más que en 2025: Sevilla y Córdoba lideran el gasto en aire acondicionado

El Gobierno lanza el portal de Casa 47 con 800 viviendas de alquiler asequible: quién puede solicitarlas y cómo se adjudican

Comprar una casa es un 7% más caro que al comenzar el año: la vivienda usada sube un 7,4% frente al 4,6% de la nueva

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen