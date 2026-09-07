Anselmi: “No se puede regalar ni un centímetro porque se termina pagando”

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Elche (Alicante), 7 sep (EFE).- El entrenador del Elche, el argentino Martín Anselmi, aseguró este lunes, tras la derrota ante la Real Sociedad (2-3), que en una competición como la Primera División “no se puede regalar ni un centímetro porque se termina pagando”.

El preparador lamentó que el Elche, cuando parecía muy cerca de la remontada, haya recibido el gol de la derrota pero abogó por pasar página.

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“Cuando tuvimos para ponernos en ventaja no lo hicimos, tanto al principio como al final. No te puedes quedar en el lamento del resultado. Un deportista de élite tiene que tener la motivación en trabajar mejor y buscar el siguiente partido”, dijo.

El argentino defendió la jerarquía del portero Matías Dituro, criticado por parte de la afición por su actuación, y lamentó que el Elche haya vuelto a ofrecer dos caras muy diferentes, tal y como sucedió en la anterior jornada en Santander.

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“Es una cuestión mental. Tenemos que estar presente en todo el partido, en cada acción. Hay que poner el foco en no cometer errores, el cuerpo técnico el primero, y competir cada vez mejor”, resumió el entrenador.

Por último, Anselmi pidió “perdón” a la afición del Elche, de la que comentó que se merece “una alegría”. EFE

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