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Acepta 26 años de prisión por asfixiar a su pareja embarazada en Manresa en mayo de 2023

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Barcelona, 7 sep (EFE).- Un hombre ha aceptado este lunes en la Audiencia de Barcelona 26 años y 2 días de prisión e inhabilitación por encerrar, maltratar y asfixiar hasta la muerte a su pareja, que estaba embarazada de entre 16 y 18 semanas, la noche del 5 de mayo de 2023 en Manresa (Barcelona).

El enjuiciado, acusado de un delito de lesiones, un delito de asesinato y un delito de aborto, ha reconocido ante la justicia los hechos que le imputaban después de que su defensa; la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima; la popular, por la Generalitat de Catalunya, y la Fiscalía llegaran a un acuerdo, lo que ha evitado la celebración del juicio con jurado popular.

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El ministerio fiscal, que inicialmente también le acusaba de un delito contra la integridad moral y un delito de detención ilegal, pedía en un principio para el hombre 32 años de prisión, pero la pena se ha rebajado tras la confesión del procesado y la unificación de los delitos relativos al maltrato, según el escrito de conformidad al que ha tenido acceso EFE.

La condena, dictada in voce este mismo lunes, incluye una indemnización de 175.000 euros para cada uno de los herederos del padre de la víctima, fallecido hace unos meses, y para su madre, a la que el acusado no se podrá acercar ni comunicar durante los 25 años después de salir de prisión.

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El hombre, que además reside ilegalmente en España, también deberá llevar a cabo 63 jornadas de trabajos en beneficio a la comunidad durante su estancia en el centro penitenciario, y estará bajo libertad vigilada los 5 años posteriores al cumplimiento de la pena de cárcel.

Según el escrito del ministerio fiscal, que el acusado ha reconocido íntegramente, el hombre y la víctima, de 31 años en la fecha de los hechos, habían iniciado una relación sentimental con convivencia entre septiembre y octubre de 2022 en Manresa, relación que estuvo “siempre presidida por el desprecio que él sentía hacía su compañera por su condición de mujer”.

El acusado, “extremadamente celoso y controlador”, revisaba quién llamaba a su pareja al teléfono antes de que ella pudiera responder, tenía envidia de su anterior novio, iba a buscarla a su lugar de trabajo para evitar que pudiera regresar a su casa con otras personas y le prohibió pasar la Navidad de 2022 con su familia, detalla el escrito.

En octubre de 2022, la mantuvo encerrada en una habitación del domicilio de su madre dos días, durante los cuales la golpeó en la cara y en otras zonas del cuerpo ocasionándole heridas, algo que volvió a hacer al menos en otra ocasión, en abril de 2023.

Entre las once de la noche del 5 de mayo de 2023 y las primeras horas de la madrugada del día 6, mientras ambos estaban en su vivienda en Manresa, el hombre atacó a su pareja, primero golpeándola y después asfixiándola hasta asesinarla.

El acusado, sostiene el escrito del ministerio fiscal, “al actuar de la forma descrita también quería la muerte del feto que llevaba la mujer en su seno”.

El hombre permanece en prisión provisional por estos hechos desde el 17 de mayo de 2023. EFE

ppa/rq/jdm

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