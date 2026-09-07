88-81. El nuevo Valencia Basket de Xavi Albert arranca con triunfo ante el Zaragoza

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Redacción deportes, 7 sep (EFE).- El Valencia Basket se impuso este lunes al Casademont Zaragoza en su primer partido de la pretemporada, en el que debutaron siete fichajes del conjunto ‘taronja’ y que se decidió a su favor en el último cuarto con un parcial de 20-12, ante un equipo maño que sufrió su segunda derrota en su tercer amistoso.

El partido comenzó con un ritmo alto en el que tanto Valencia Basket como Casademont Zaragoza anotaron con cierta facilidad. Dos triples de Dylan Osetkowski eran respondidos con dos canastas de Caleb Homesley y con ese guion, los maños lograron ponerse por delante (19-20, min.7), lo que provocó la reacción ‘taronja’.

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Un parcial de 11-0 con acciones de mérito de TJ Shorts y Omari Moore cambió el partido. Lanzado, el Valencia Basket se divertía y Mo Gueye dejó una de las acciones de la noche con un ‘alley-oop’ (30-22, min.10). En los segundos diez minutos, el Zaragoza mejoró atrás con la entrada de Guillem Vives y frenó la anotación de su rival durante casi tres minutos.

La dirección de Vives y la irrupción de Nicolás Brussino lanzaron a su equipo hasta tejer un parcial de 3-8 que igualó el marcador y obligó al técnico ‘taronja’, Xavi Albert, a darle de nuevo el mando del juego a TJ Shorts. Con él, el Valencia Basket volvió a encontrar el camino al aro con triples de Gueye y Armoni Brooks, pero logró resistir de nuevo con la pareja formada por Brussino y Vives (50-44, min.20).

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El descanso frenó al Valencia Basket y lanzó al Zaragoza. El mayor ritmo de los maños empezó a imponerse tanto atrás como adelante. Recibió solo tres puntos en casi cuatro minutos y se colocó a solo uno gracias a los tiros liberados que encontraba Homesley y al daño en la pintura de Birutis y González (53-52, min.24). El cambio de dinámica lo confirmó González con un triple que obligó a Albert a pedir tiempo muerto.

Brooks quiso echarse el equipo a la espalda y con dos triples consecutivos le dio algo de aire al Valencia Basket, pero el Casademont continuaba haciendo daño en la pintura y parecía tener mayor confianza. Para muestra, el triple sobre la bocina de Jaroswki desde más de siete metros que mantenía por delante al Zaragoza antes del cuarto definitivo (68-69, min.30).

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Las imprecisiones se impusieron en ambos lados de la pista. Seis pérdidas repartidas entre los dos equipos en poco más de tres minutos para un marcador que solo se agitó con un triple de Omari Moore y un tiro libre de Gueye. La primera canasta del Zaragoza llegó pasados cuatros minutos del último cuarto con una acción individual de Bell-Haynes.

Anotar era prácticamente imposible y cualquier momento de lucidez podría decantar el duelo. Bajo ese contexto, el Valencia Basket impuso su talento y con un mate de Moore y un triple de Josep Puerto encontró una ventaja de cinco puntos que defendió y amplió con Shorts como último protagonista hasta el final para sellar su triunfo.

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- Ficha técnica:

88.- Valencia Basket (30+20+18+20): Shorts (13), Taylor (5), Corbalán (4), Osetkowski (8) Reuvers (2) -cinco titular- Rivero (10), Moore (7), Brooks (14), Puerto (3), Gueye (7), Valtonen (5), Cárdenas (10).

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81.- Casademont Zaragoza (22+22+25+12): Bell-Haynes (6), Blumbergs (8), Homesley (13), González (8), Birutis (4) -cinco titular- Brussino (7), Vives (5), Jaworski (20), Olaseni (8), Fernández (-), García (2).

Ábitros: Fernando Calatrava, Arnau Padrós y Vicente Martínez. Sin eliminados.

Incidencias: partido amistoso de pretemporada disputado en el Pabellón Municipal de Benicarló (Castellón). EFE

cma/ism