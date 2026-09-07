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3-2. El Sabadell gana al Córdoba con un gol de penalti de Urri en el 89 y se sitúa tercero

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Sabadell (Barcelona), 7 sep (EFE).- El Sabadell, recién ascendido a LaLiga Hypermotion tras un doble ascenso consecutivo histórico, se impuso este lunes al Córdoba con un gol de penalti de Urri en el minuto 89 (3-2) y ya es tercero en Segunda División con un excelente balance de dos empates y dos victorias.

El equipo de Ferran Costa dio continuidad a su ilusionante vuelta a la categoría de plata con un doblete de Nicholas Gioacchini y el tanto de Urri y sigue invicto.

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El cuadro de Iván Ania pudo igualar un 2-0 en contra, pero encajó su tercera derrota en cuatro encuentros y acaba la cuarta jornada en posiciones de descenso.

El Sabadell avisó a los cinco minutos con un disparo al lateral de la red de Joel Priego y se adelantó en el minuto 7 por vía de Gioacchini, el máximo goleador arlequinado.

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El portero Guilherme Fernandes, debutante, dio un pase demasiado arriesgado y Quadri Liameed se anticipó a Eder García y le cedió el balón al delantero estadounidense para que celebrara el 1-0 a placer.

Gioacchini afirmó en su presentación, tras una pretemporada sin acierto, que "marcar goles es como abrir un bote de ketchup porque lo más difícil es abrirlo" y solo cuatro minutos después volvió a marcar.

Recibió un precioso pase de Urri a la espalda de la defensa y consiguió su cuarto gol como arlequinado en tres partidos con una gran definición. El árbitro primero señaló fuera de juego, pero luego validó el gol a instancias del VAR.

El siguiente momento clave llegó justo después del cuarto de hora, en una acción en la que el Córdoba reclamó una roja a Edgar González por derribar a Diego Percan y el colegiado no vio nada punible.

El 2-1 se produjo en el minuto 26 desde los once metros: Diego Fuoli cometió penalti sobre Diego Bri en una salida y Christian Carracedo superó al portero arlequinado con un disparo imparable que puso fin a la imbatibilidad local.

El Córdoba dio un paso adelante a partir de Percan, pero el Sabadell siguió coleccionando méritos para aumentar distancias antes del descanso por mediación de Joel Priego, Urri y sobre todo Gioacchini.

El delantero estadounidense, en estado de gracia, marcó su tercer gol del encuentro, pero fue anulado por fuera de juego de un compañero en la acción previa.

Ania hizo un doble cambio en el descanso para intentar adueñarse del duelo, pero la segunda mitad empezó con un córner y un tiro de Urri y con un Sabadell más intenso que su contrincante.

Costa apostó fuerte con la entrada de un atacante, el debutante Ángel Baena, por un central y su equipo siguió rozando el gol con chuts de Óscar Sanz, Quadri y Gioacchini, muy protagonista.

El Córdoba respondió con dos ocasiones de Adnane Ghailan y finalmente consiguió igualar el partido con un chut de Enol Rodríguez a la base del poste (m. 76).

Los blanquiverdes tuvieron acciones para completar la remontada, pero se toparon con las figuras providenciales de Pere Pons y Fuoli y ya en el minuto 89 el Sabadell logró el tanto del triunfo.

Urri transformó un penalti por claras manos de Carracedo para dar una nueva alegría al Sabadell, tercer clasificado y sorpresa en su regreso a la categoría. EFE

3 - Sabadell: Fuoli; Ton Ripoll (Pipa, m. 82), Óscar Sanz, Edgar, Català (Baena, m. 54), Miki Codina; Urri, Pere Pons (Eneko m. 82), Quadri; Joel Priego (Obolskii, m. 72) y Gioacchini (Rahmani, m. 72).

2 - Córdoba: Guilherme Fernandes; Budesca (Albarrán, m. 66), Alex Martín, Rubén Alves (Juan Gutiérrez, m. 46), Tasende; Diarra (Adnane Ghailan, m. 66), Isma Ruiz, Eder García (Enol, m. 46); Carracedo, Percan y Diego Bri (Ibai Sanz, m. 74).

Gol: 1-0, m. 7: Gioacchini. 2-0, m. 11: Gioacchini. 2-1, m. 26: Carracedo de penalti. 2-2, m. 76: Enol. 3-2, m. 89: Urri de penalti.

Árbitro: Juan Manuel Gallardo (comité valenciano). Amonestó al local Urri (m. 52) y Edgar (m. 85) y a los visitantes Alex Martín (m. 54), Adnane Ghailan (m. 82) y Carracedo (m. 88).

Incidencias: Partido de la jornada 4 de LaLiga Hypermotion disputado ante 9.573 aficionados en el Estadi de la Nova Creu Alta, en Sabadell (Barcelona).

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asm/sab

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