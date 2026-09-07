2-3.- Sucic desactiva la remontada del Elche en el último instante

Elche (Alicante), 7 sep (EFE).- Un gran gol de Luka Sucic en el minuto 89 permitió a la Real Sociedad lograr este lunes su primera victoria a domicilio y dejar al Elche, que sigue sin ganar esta temporada, sin la remontada que acariciaba (2-3).
Tras una primera parte de claro dominio donostiarra, el Elche aprovechó la expulsión de Jon Martín en el ecuador del segundo tiempo para meterse en el partido y equilibrar el marcador a dos goles, pero cuando peor lo pasaba la Real Sociedad llegó la acción de Sucic para sentenciar. EFE
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