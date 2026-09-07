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2-3.- Sucic alivia a la Real Sociedad y frustra el intento de remontada del Elche

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Elche (Alicante), 7 sep (EFE).- Un gran gol de Luka Sucic en el minuto 89 permitió a la Real Sociedad lograr este lunes su primera victoria a domicilio y dejó al Elche, que sigue sin ganar esta temporada, sin la remontada que acariciaba.

Tras una primera parte de claro dominio donostiarra, traducido en dos goles visitantes, el Elche aprovechó la expulsión de Jon Martín en el ecuador del segundo tiempo para meterse en el partido y equilibrar el marcador, pero cuando peor lo pasaba la Real Sociedad llegó la acción de Sucic para sentenciar.

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El Elche y la Real Sociedad, condicionados por sus últimos resultados, modificaron su habitual plan de juego en busca de una reacción.

El equipo ilicitano formó con dos delanteros por primera vez en el curso, mientras que Pellegrino Matarazzo introdujo seis cambios en su alineación, entre ellos el de la portería, donde Marrero relevó a Remiro.

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El encuentro comenzó a un ritmo frenético. El Elche tuvo su primera opción tras un robo de balón, pero Eze Ponce, demasiado lento, perdió una oportunidad de oro de encarar a Marrero.

La réplica de la Real Sociedad fue mucho más contundente. Tras un saque de esquina, el joven Ochieng aprovechó un desajuste defensivo para batir a Dituro con un potente disparo desde cerca.

El gol le hizo daño al Elche, que durante varios minutos estuvo a merced de una Real Sociedad que encontró en los balones largos a Ochieng la fórmula para superar la presión del conjunto ilicitano.

Con el paso de los minutos, el Elche fue recuperando sensaciones gracias a la movilidad entre líneas de Buonanotte y Fer Niño.

Cuando más parejo estaba el partido, un nuevo error del Elche en la salida del balón lo aprovechó la Real Sociedad para anotar el segundo.

Bigas controló mal un balón en zona de máximo riesgo y Ochieng cedió el esférico al venezolano Yangel Herrera, que batió a Dituro con un disparo centrado que se coló por debajo del cuerpo del portero argentino.

El tanto desató las críticas del público, que silbó a Dituro y a su defensa en cada acción. La Real Sociedad, con el mínimo esfuerzo, volvió a sembrar el pánico en una nueva contra, pero en esta ocasión Guedes se durmió y permitió a Bigas salvar un gol cantado.

Nada cambió tras el descanso. La Real Sociedad impuso un ritmo de juego lento ante un Elche impotente e incapaz de generar peligro.

La entrada del francés Lemar y del argentino Osorio dio al conjunto ilicitano la energía y calidad necesarias para volver a entrar en el partido.

Pese a la mejoría local, el encuentro estuvo a punto de romperse en el minuto 61, cuando la Real Sociedad anotó el tercer tanto tras un contragolpe culminado por Sucic.

Sin embargo, el gol no subió al marcador al ser anulado por una mano de Jon Martín en el origen de la jugada, una acción por la que, además, fue expulsado con roja directa.

El Elche sintió que el fútbol le daba una vida extra y se lanzó a por el partido. Apenas cinco minutos después, Lemar metió de lleno a su equipo en el encuentro con un gran disparo que no pudo atrapar Marrero.

Matarazzo reaccionó protegiendo su área y renunciando al balón, pero el conjunto de Anselmi, desatado, encontró poco después el empate por medio de Fer Niño, que remachó bajo palos una asistencia de Morente.

El Elche, ganador ahora de todos los duelos, fue a por más. Chust y Osorio estuvieron cerca de culminar la remontada, pero la Real Sociedad aún sacó fuerzas de flaqueza para dar un último zarpazo tras una brillante acción personal de Sucic.

- Ficha técnica:

2.- Elche: Dituro; Sangaré (Revivo, m. 81), Chust, Bigas; Tete Morente, Buonanotte (Lemar, m. 54), Morcillo, Gonzalo Villar (Cepeda, m. 69), Germán Valera (Josan, m. 81); Fer Niño y Eze Ponce (Osorio, m. 54).

3.- Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Zubeldia, Sarr (Jon Martín, m. 58), Sergio Gómez; Carlos Soler (Pacheco, m. 69), Yangel Herrera, Sucic; Guedes (Marchal, m. 58) (Héctor Fort, m. 81), Ochieng y Oyarzabal (Gorrotxa, m. 69).

Goles: 0-1, m. 10: Ochieng. 0-2, m. 31: Yangel Herrera. 1-2, m. 67: Lemar. 2-2, m. 74: Fer Niño. 2-3, m. 89: Sucic.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz. Mostró tarjeta amarilla a Aramburu (m. 9), por la Real Sociedad, y a Tete Morente (m. 43), Fer Niño (m. 54), Germán Valera (m. 67) y Lemar (m. 95), por el Elche. Expulsó con roja directa a Jon Martín (m. 61), por una mano en el origen de la jugada.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero de Elche ante 25.562 espectadores. El director general del Elche, Pedro Schinocca, entregó una placa de reconocimiento a Mikel Oyarzabal por haber logrado conquistar el pasado Mundial con la selección española. EFE

pvb/arh

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