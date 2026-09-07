105-64. Estados Unidos recupera sensaciones de la mano de Stewart

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Berlín, 07 sep (EFE).- Este lunes, en Berlín, todos los ojos estaban puestos en cómo reaccionaría la máxima candidata al título, Estados Unidos, después del susto de ayer ante Italia. Breanna Stewart tiró el carro y firmó su mejor actuación individual hasta el momento en el Mundial 2026 con 19 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 31 de valoración ante la República Checa, a la que derrotó con claridad (105-64).

Le acompañaron Napheesa Collier, Jackie Young y un mejor acierto colectivo que llegó al 52%, muy superior al 28% del duelo ante Italia.

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‘Stewie’ dio las primeras pinceladas al anotar nueve puntos en los primeros diez minutos del duelo. Junto a Collier y Young, Estados Unidos logró abrir una brecha inicial (29-15) que la República Checa aguantó hasta el ecuador del segundo periodo (32-21).

Fue entonces cuando el ‘Team USA’ metió una marcha más y con un parcial de 16-5 plantó una ventaja superior a la veintena (48-26).

Con cinco puntos seguidos de Angel Reese y una bandeja de Paige Bueckers la cuenta se fue al descanso en el 57-33.

La autocrítica de Estados Unidos tras el choque ante Italia se centró en mejorar el juego dentro la línea de tres, con especial atención al tiro de media distancia y a los cortes dentro de la zona.

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El ‘Dream Team’ no tardó en ponerse en marcha y siguió buscando a Stewart, que no dejó de mandar en la pintura con un 7 de 10 en tiros de dos (65-43).

Pasada la mitad del tercer asalto, le llegó el turno a las jóvenes estrellas. Clark, Bueckers y Reese se apoderaron del show con mucho movimiento de balón y buscando siempre acciones cerca del aro (82-47).

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Entre tanto, la jugadora de las Minnesota Lynx, Eliska Joklova, trató de sumar para un conjunto checo que pese a la diferencia en el marcador, siguió confiando en su juego en transición y completó buenas acciones hasta el final del choque.

En el último periodo, las dos incorporaciones de última hora al ‘Team USA’, Sonia Citron y Kiki Iriafen, tomaron protagonismo (94-51) y con el regreso de Clark a pista, la estrella de las Indiana Fever despidió el encuentro con uno de sus clásicos triples desde más allá del 6.75 (99-58).

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Con el partido completamente roto, los últimos minutos consistieron en un reparto de canastas que se zanjó en el 105-64 final.

Ficha técnica:

105 – Estados Unidos (29+28+25+23): Copper (5), Gray (2), Stewart (19), Collier (12), Young (12) -inicial- Bueckers (10), Citron (10), Howard (3), Iriafen (7), Clark (9) Boston (3), Reese (13).

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64 – República Checa (15+18+14+17): Pospisilova (9), Andelova (7), Stoupalova (8), Vorackova (8), Joklova (19) -inicial- Zeithammerova (6), Hanusova (2), Malikova (1), Fucikova (-), Holesinska (2), Kalna (-), Koucka (2).

Árbitros: Ariadna Chueca (ESP), Kato Takaki (JPN), Yann Davidson (MAD)

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Berlín disputado en el pabellón Uber Arena de Berlín 11.693 aficionados. EFE

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