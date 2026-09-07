Espana agencias

105-64. Estados Unidos recupera sensaciones de la mano de Stewart

Guardar

Berlín, 07 sep (EFE).- Este lunes, en Berlín, todos los ojos estaban puestos en cómo reaccionaría la máxima candidata al título, Estados Unidos, después del susto de ayer ante Italia. Breanna Stewart tiró el carro y firmó su mejor actuación individual hasta el momento en el Mundial 2026 con 19 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 31 de valoración ante la República Checa, a la que derrotó con claridad (105-64).

Le acompañaron Napheesa Collier, Jackie Young y un mejor acierto colectivo que llegó al 52%, muy superior al 28% del duelo ante Italia.

PUBLICIDAD

‘Stewie’ dio las primeras pinceladas al anotar nueve puntos en los primeros diez minutos del duelo. Junto a Collier y Young, Estados Unidos logró abrir una brecha inicial (29-15) que la República Checa aguantó hasta el ecuador del segundo periodo (32-21).

Fue entonces cuando el ‘Team USA’ metió una marcha más y con un parcial de 16-5 plantó una ventaja superior a la veintena (48-26).

Con cinco puntos seguidos de Angel Reese y una bandeja de Paige Bueckers la cuenta se fue al descanso en el 57-33.

La autocrítica de Estados Unidos tras el choque ante Italia se centró en mejorar el juego dentro la línea de tres, con especial atención al tiro de media distancia y a los cortes dentro de la zona.

PUBLICIDAD

El ‘Dream Team’ no tardó en ponerse en marcha y siguió buscando a Stewart, que no dejó de mandar en la pintura con un 7 de 10 en tiros de dos (65-43).

Pasada la mitad del tercer asalto, le llegó el turno a las jóvenes estrellas. Clark, Bueckers y Reese se apoderaron del show con mucho movimiento de balón y buscando siempre acciones cerca del aro (82-47).

Entre tanto, la jugadora de las Minnesota Lynx, Eliska Joklova, trató de sumar para un conjunto checo que pese a la diferencia en el marcador, siguió confiando en su juego en transición y completó buenas acciones hasta el final del choque.

En el último periodo, las dos incorporaciones de última hora al ‘Team USA’, Sonia Citron y Kiki Iriafen, tomaron protagonismo (94-51) y con el regreso de Clark a pista, la estrella de las Indiana Fever despidió el encuentro con uno de sus clásicos triples desde más allá del 6.75 (99-58).

Con el partido completamente roto, los últimos minutos consistieron en un reparto de canastas que se zanjó en el 105-64 final.

Ficha técnica:

105 – Estados Unidos (29+28+25+23): Copper (5), Gray (2), Stewart (19), Collier (12), Young (12) -inicial- Bueckers (10), Citron (10), Howard (3), Iriafen (7), Clark (9) Boston (3), Reese (13).

64 – República Checa (15+18+14+17): Pospisilova (9), Andelova (7), Stoupalova (8), Vorackova (8), Joklova (19) -inicial- Zeithammerova (6), Hanusova (2), Malikova (1), Fucikova (-), Holesinska (2), Kalna (-), Koucka (2).

Árbitros: Ariadna Chueca (ESP), Kato Takaki (JPN), Yann Davidson (MAD)

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Berlín disputado en el pabellón Uber Arena de Berlín 11.693 aficionados. EFE

ip/asc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del lunes 7 de septiembre de 2026

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del lunes 7 de septiembre de 2026

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de la Primitiva

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de la Primitiva

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Si ves esta marca en el rostro, cuidado: un estudio relaciona esta señal con peligro de ataque cardíaco y derrame cerebral

Las xantelasmas son pequeñas marcas o protuberancias amarillentas situadas alrededor de los párpados

Si ves esta marca en el rostro, cuidado: un estudio relaciona esta señal con peligro de ataque cardíaco y derrame cerebral
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rusia ordena el cierre del consulado alemán en San Petersburgo y clausura todos los institutos Goethe del país

Rusia ordena el cierre del consulado alemán en San Petersburgo y clausura todos los institutos Goethe del país

Quién es María Tardón, la jueza que investiga en la Audiencia Nacional la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio

La Justicia absuelve al policía de paisano que disparó tres veces contra un coche en Oviedo: los ocupantes del vehículo sufrieron estrés postraumático

La jueza Tardón abre una causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta al ver un posible “ataque a la integridad territorial” de España

El juez Peinado cita este martes a Begoña Gómez y a su asesora a una audiencia preliminar previa a la apertura de juicio oral

ECONOMÍA

La España de los dos bolsillos: el municipio donde la renta alcanza los 77.451 euros al año frente al que apenas llega a 14.253

La España de los dos bolsillos: el municipio donde la renta alcanza los 77.451 euros al año frente al que apenas llega a 14.253

Jesús, camionero en Estados Unidos: “En ocho meses gané 57.542 euros”

El engaño de ‘Fran’: el joven con síndrome de Down creado con IA que una tienda usa como “gancho” para vender bolsos

El absentismo laboral vuelve a subir en España y bate récords: se sitúa en el 7,62% impulsado por el aumento de las bajas médicas

Andalucía planta cara al Gobierno por el Plan de Vivienda, pero no renuncia a los 1.200 millones que le corresponden

DEPORTES

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Metro refuerza las líneas 4, 5 y 8 y EMT pone lanzaderas gratuitas para ir al Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Muere el piloto español Pablo Amorós a los 44 años tras sufrir un accidente en Monteblanco

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Su fútbol tiene fecha de caducidad”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”