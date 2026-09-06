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Vila (ANC) asegura que el independentismo social "está ganando pulsión de manera clara"

21/07/2026 El presidente de la ANC, Josep Vila, interviene durante la presentación del lema, actividades y manifestación de la Diada 2026, a 21 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). ANC, Òmnium, AMI, CdRep, Intersindical y Ciemen han presentado nuevos detalles de las movilizaciones para la Diada Nacional del 11 de septiembre de 2026. Este año el lema será 'Hi soc. Hi som. Pel present i pel futur, independència' y la movilización volverá a ser descentralizada y se dividirá en tres sedes principales: Barcelona, Girona y Amposta. POLITICA David Zorrakino - Europa Press
21/07/2026 El presidente de la ANC, Josep Vila, interviene durante la presentación del lema, actividades y manifestación de la Diada 2026, a 21 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). ANC, Òmnium, AMI, CdRep, Intersindical y Ciemen han presentado nuevos detalles de las movilizaciones para la Diada Nacional del 11 de septiembre de 2026. Este año el lema será 'Hi soc. Hi som. Pel present i pel futur, independència' y la movilización volverá a ser descentralizada y se dividirá en tres sedes principales: Barcelona, Girona y Amposta. POLITICA David Zorrakino - Europa Press
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El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila, ha asegurado que el independentismo social "está ganando pulsión de manera clara", y ha añadido que la ciudadanía está reivindicando pasar página de una etapa que, dice, ha estado protagonizado por los reproches, las divisiones y las discusiones.

En una entrevista concedida a 'ElNacional.cat' recogida por Europa Press este domingo, ha dicho que la ANC aprovechará la Diada de Cataluña el próximo 11 de septiembre para ser propositivos y ve condiciones para abrir un "horizonte de esperanza".

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En este sentido, ha llamado a llevar a las calles de Cataluña la reivindicación que se hizo en el Camp Nou el pasado 27 de agosto después de la actuación policial contra algunos aficionados del FC Barcelona a la entrada del estadio Martínez Valero de Elche, que terminó con un detenido: "Ataques contra el independentismo cada día vemos más", ha advertido Vila.

Preguntado por los actos previstos en el Fossar de les Moreres el día previo a la Diada y un posible choque entre simpatizantes de Aliança Catalana y grupos antifascistas, ha dicho que si esto sirve para "ir proyectando una imagen de división y luchas dentro del independentismo" no les hará ningún favor, y ha remarcado que la Diada debe servir para visualizar unión mediante una lucha pacífica.

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En referencia a la amnistía a los líderes del 'procés' ha dicho que es una "vergüenza enorme" que aún no se haya aplicado, y ha añadido que el retorno del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, es un deseo desde el primer día de su marcha, y espera que los partidos hagan su trabajo y pongan la independencia en el centro de su programa.

Acerca de la situación en Ceuta considera que es "un ejemplo de descomposición de un Estado", y ha considerado que España es un Estado en quiebra.

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