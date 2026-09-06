Vila (ANC) asegura que el independentismo social "está ganando pulsión de manera clara"

El presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila, ha asegurado que el independentismo social "está ganando pulsión de manera clara", y ha añadido que la ciudadanía está reivindicando pasar página de una etapa que, dice, ha estado protagonizado por los reproches, las divisiones y las discusiones.
En una entrevista concedida a 'ElNacional.cat' recogida por Europa Press este domingo, ha dicho que la ANC aprovechará la Diada de Cataluña el próximo 11 de septiembre para ser propositivos y ve condiciones para abrir un "horizonte de esperanza".
PUBLICIDAD
En este sentido, ha llamado a llevar a las calles de Cataluña la reivindicación que se hizo en el Camp Nou el pasado 27 de agosto después de la actuación policial contra algunos aficionados del FC Barcelona a la entrada del estadio Martínez Valero de Elche, que terminó con un detenido: "Ataques contra el independentismo cada día vemos más", ha advertido Vila.
Preguntado por los actos previstos en el Fossar de les Moreres el día previo a la Diada y un posible choque entre simpatizantes de Aliança Catalana y grupos antifascistas, ha dicho que si esto sirve para "ir proyectando una imagen de división y luchas dentro del independentismo" no les hará ningún favor, y ha remarcado que la Diada debe servir para visualizar unión mediante una lucha pacífica.
PUBLICIDAD
En referencia a la amnistía a los líderes del 'procés' ha dicho que es una "vergüenza enorme" que aún no se haya aplicado, y ha añadido que el retorno del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, es un deseo desde el primer día de su marcha, y espera que los partidos hagan su trabajo y pongan la independencia en el centro de su programa.
Acerca de la situación en Ceuta considera que es "un ejemplo de descomposición de un Estado", y ha considerado que España es un Estado en quiebra.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD