Víctimas rechazan la unificación de demandas y el traslado de sus peticiones a Madrid

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Huelva, 6 sep (EFE).- La Asociación de Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha expresado su malestar ante la intención de la jueza instructora de unificar todas las demandas del caso y ha criticado que el Gobierno haya decidido no realizar en Huelva, donde reside el mayor número de afectados, los exámenes de evaluación de las víctimas convalidables tras la tragedia del pasado 18 de enero.

En declaraciones a EFE, el presidente de la asociación, Mario Samper, ha calificado de "insuperable" la situación por la que están atravesando los damnificados.

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Ha alertado de que la unificación de las acciones legales impondrá una representación letrada no deseada por los afectados: "La intención de la jueza para unificar todas las demandas va a suponer que a las víctimas nos va a representar un abogado que ni conocemos, ni hemos elegido, ni lo queremos ni sabemos nada de él", ha indicado.

Esto es así, ha incidido, porque a pesar del rechazo del colectivo a esa representación conjunta desde el inicio, "la jueza parece que va a ir hacia adelante con este tema".

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Asimismo, Samper ha calificado de "noticia también bastante desagradable" el cambio de criterio de la Administración respecto a la sede de las pruebas de evaluación para las víctimas.

Según ha expuesto, "el Gobierno nos había hecho una promesa sobre los exámenes para las personas que habían sido víctimas de la tragedia, que lo iban a hacer en Huelva y que finalmente no lo han admitido".

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El presidente de la asociación ha remarcado el agravio que supone para la movilidad de los heridos: "Después de que nos habían mandado una carta ya diciendo que lo vamos a hacer en Huelva, ahora quieren que vayamos a Madrid a hacerlo cuando hay muchas personas que ellos saben que no pueden desplazarse por los problemas derivados de las secuelas del accidente".

Respecto al acta definitiva de la Inspección Técnica Ocular elaborada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y remitida al Juzgado de Montoro, Samper ha señalado que el documento "solo viene a ratificar lo que ya presentó en un auto allá por el mes de abril o mayo, creo, donde ya certificaban, tenían claro, que la rotura de la vía sí fue la que provocó la tragedia". EFE

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