Robots y domótica para reducir la dependencia de las personas mayores y enfermas

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Victoria Coronas

Málaga, 6 sep (EFE).- El progreso tecnológico ya incluye la domótica y la robótica en los cuidados de los mayores y enfermos para promover la autonomía de las personas en situación de dependencia, como hace el proyecto 'Vivir en casa', que combina estas formas de innovación con el trabajo social.

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La directora del proyecto y profesora de Trabajo Social en la Universidad de Málaga (UMA), Ana Rosa del Águila, ha resaltado a EFE la importancia de que la innovación ponga al cliente "en el centro" para "evitar desarrollar inventos que no respondan a los requerimientos" del usuario.

"'Vivir en casa' pivota sobre la autonomía y la seguridad", ha dicho Del Águila, aunque la colaboración y la escucha también resultan "fundamentales" según ella. Además, entiende que todos los agentes implicados deben "tener voz" para opinar y orientar el proyecto.

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Uno de los aprendizajes que saca el equipo que lo ha desarrollado es la necesidad de la interdisciplinariedad, ya que en él se han implicado profesionales de distintos ámbitos de la ingeniería, el trabajo social, la organización de empresas o las ciencias sociales.

Esta convivencia de perfiles variados "enriquece enormemente la perspectiva de los profesionales", que se une a la visión de los usuarios en un "proceso de cocreación", según Del Águila.

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Aunque 'Vivir en casa' gira en torno al mayor dependiente, también "pone en valor al cuidador", a quien se evalúa para entender cómo se encuentra y evitar su "sobrecarga física y psicológica" y también el "sentimiento de culpa que suele acompañar a quien cuida".

El trabajador social Jesús Ruiz ha explicado a EFE que este proyecto ha reforzado los servicios con la idea de mejorar los cuidados del usuario, y "reconfigurar y reducir" la carga del cuidador.

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"Cuando hablamos de sobrecarga nos referimos a que los sistemas públicos que tenemos no llegan a cubrir las necesidades de las personas dependientes, y al final son las familias quienes se convierten en cuidadores profesionales", ha dicho.

Ha añadido que las innovaciones robóticas y domóticas, "intuitivas, sencillas y lo menos intrusivas posible", también han permitido reforzar la sensación de seguridad, lo que hace que el acompañamiento sea "más eficaz", con la idea de "querer cuidar" a la persona dependiente y al cuidador.

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Recordatorios, revisiones médicas, gestión de la agenda o avisos sobre la toma de medicamentos son algunas funcionalidades de la aplicación desarrollada por 'Vivir en casa', que se conecta con la persona dependiente y con su red de contactos de emergencia.

El objetivo de la aplicación es reunir en una única pantalla las cuestiones que puede necesitar el usuario al mismo tiempo que trata de mejorar las relaciones interpersonales de quienes se encuentran en situación de dependencia.

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"Entre ingenieros y trabajadores sociales hemos intentado hacer fácil todo lo que creíamos que podía ser difícil para los mayores", ha contado Ruiz, que ha puesto como ejemplo que en la aplicación los usuarios ven las caras de los contactos a los que van a llamar, y así disminuyen la posibilidad de equivocarse al no recordar el nombre o no leer bien.

Todo el programa nace de la colaboración entre la Universidad de Málaga y la Junta de Andalucía, y en la actualidad se está probando con 16 casos reales de personas mayores en situación de dependencia. EFE

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(Vídeo)