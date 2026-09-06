La ministra de Igualdad se reúne con mujeres migrantes y entidades sociales en Ceuta

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Ceuta, 6 sep (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, realiza este domingo una visita oficial a Ceuta para mantener diversas reuniones, sin que esté previsto ningún encuentro con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas.

La ministra, según Igualdad, se reunirá a las 13:00 horas con mujeres migrantes en la sede de la Delegación del Gobierno y posteriormente visitará el dispositivo de atención humanitaria instalado en la Hípica, donde están acogidas casi 300 mujeres y menores que entraron en la ciudad a finales de julio.

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Por la tarde prevé reunirse con entidades sociales, también en la sede de la Delegación del Gobierno, donde además mantendrá un encuentro con equipos que trabajan en la prevención, protección y respuesta ante la violencia contra las mujeres en la ciudad.

Redondo también visitará el Centro de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual. EFE