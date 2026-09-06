Investigado por conducir a 221 kilómetros por hora por la A-92 en Baza (Granada)

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Granada, 6 sep (EFE).- La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo por un delito de exceso de velocidad tras ser detectado circulando a 221 kilómetros por hora por la autovía A-92N a su paso por Baza (Granada).

Los hechos ocurrieron durante un servicio de control de velocidad establecido en la carretera A-92N, cuando el conductor de un turismo fue captado por un radar instalado en un coche policial circulando a 221 kilómetros, ha informado el instituto armado.

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El exceso de velocidad detectado en este caso, que superaba en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida para el tramo, hace que el investigado se enfrente a una posible condena a cárcel y la privación del derecho a conducir por un tiempo de entre uno y cuatro años.

La Guardia Civil ha recorado que circular con exceso de velocidad resulta peligroso para el conductor y para el resto de usuarios de la vía. EFE

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