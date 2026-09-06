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España, sin margen de error ante Japón

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Julia López

Berlín, 6 sep (EFE).- España se juega la vida en la Copa del Mundo este lunes ante Japón en Berlín (17:50 hora local, 15.50 GMT) después de que Alemania ganara al combinado nipón que produjo un cuádruple empate, con una victoria para cada una de las selecciones del Grupo A.

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Con el triunfo de las anfitrionas se abren numerosas posibilidades para el equipo de Miguel Méndez en un partido que será decisivo para el devenir de España en el torneo: desde quedar primera hasta eliminada en fase de grupos, todo depende de que gane a Japón y lo que ocurra entre el Alemania y Mali.

Enfrente tendrá a una competitiva selección japonesa, que buscará clasificarse para cuartos de final por primera vez en 47 años, liderada por la base Mai Yamamoto, su mayor amenaza ofensiva y una estrella en la WNBA a la que no le quema el balón en los momentos decisivos.

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Además, España tendrá que controlar a la joven Kokoro Tanaka, drafteada este año por las Golden State Valkyries, puede ser un peligro tanto desde el triple como en penetraciones a canasta.

Para los aficionados españoles, la alapívot Stephanie Mawuli será la cara más conocida ya que lleva numerosos años compitiendo en la Liga Femenina Endensa, tras pasar por Estudiantes, Zaragoza y próximamente Meins Avenida.

El equipo asiático fue subcampeón olímpico en los Juegos de Tokio 2021 y plata en la pasada Copa Asiática.

Estas son las posibilidades para el conjunto de Miguel Méndez, que venció por 30 puntos a la selección alemana en el debut pero que no fue capaz de superar a Mali el pasado sábado.

. España pasa 1ª de grupo:

Si España hace los deberes ante Japón y las germanas vencen a Mali, ‘La Familia’ pasará como primera.

Esta opción podría ser clave por dos motivos: España se ahorraría jugar la ronda de peligrosa play-in y podría descansar martes y miércoles antes afrontar los cuartos de final del torneo, previstos para el día 10 de septiembre.

. España pasa 2ª de grupo:

Al no depender solo de sí misma, podría producirse el escenario que la selección española gane a Japón, pero que Mali también lo haga frente a las anfitrionas.

En ese caso, España se clasificaría como segunda y se vería obligada a disputar el ‘play-in’ al día siguiente, el 8 de septiembre, contra las terceras clasificadas del Grupo B.

. España pasa 3ª de grupo:

En caso de no ganar a las niponas, España pasaría a depender del resultado que ocurra, de manera simultánea, en el otro partido del Grupo A. Necesitaría que Mali venciese a Alemania y, en esa circunstancia, la selección de Miguel Méndez se clasificaría como tercera.

. España 4ª y eliminada:

El escenario más catastrófico para el conjunto español sería, no solo perder contra Japón en la última jornada sino que Mali pierda su duelo particular con Alemania.

Si se diese esta circunstancia, España quedaría fuera del torneo y sería un batacazo histórico para una selección que llegó al Mundial como una de las favoritas a colgarse una medalla, tercera en el ránking FIBA. EFE

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