España, sin margen de error ante Japón

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Julia López

Berlín, 6 sep (EFE).- España se juega la vida en la Copa del Mundo este lunes ante Japón en Berlín (17:50 hora local, 15.50 GMT) después de que Alemania ganara al combinado nipón que produjo un cuádruple empate, con una victoria para cada una de las selecciones del Grupo A.

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Con el triunfo de las anfitrionas se abren numerosas posibilidades para el equipo de Miguel Méndez en un partido que será decisivo para el devenir de España en el torneo: desde quedar primera hasta eliminada en fase de grupos, todo depende de que gane a Japón y lo que ocurra entre el Alemania y Mali.

Enfrente tendrá a una competitiva selección japonesa, que buscará clasificarse para cuartos de final por primera vez en 47 años, liderada por la base Mai Yamamoto, su mayor amenaza ofensiva y una estrella en la WNBA a la que no le quema el balón en los momentos decisivos.

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Además, España tendrá que controlar a la joven Kokoro Tanaka, drafteada este año por las Golden State Valkyries, puede ser un peligro tanto desde el triple como en penetraciones a canasta.

Para los aficionados españoles, la alapívot Stephanie Mawuli será la cara más conocida ya que lleva numerosos años compitiendo en la Liga Femenina Endensa, tras pasar por Estudiantes, Zaragoza y próximamente Meins Avenida.

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El equipo asiático fue subcampeón olímpico en los Juegos de Tokio 2021 y plata en la pasada Copa Asiática.

Estas son las posibilidades para el conjunto de Miguel Méndez, que venció por 30 puntos a la selección alemana en el debut pero que no fue capaz de superar a Mali el pasado sábado.

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. España pasa 1ª de grupo:

Si España hace los deberes ante Japón y las germanas vencen a Mali, ‘La Familia’ pasará como primera.

Esta opción podría ser clave por dos motivos: España se ahorraría jugar la ronda de peligrosa play-in y podría descansar martes y miércoles antes afrontar los cuartos de final del torneo, previstos para el día 10 de septiembre.

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. España pasa 2ª de grupo:

Al no depender solo de sí misma, podría producirse el escenario que la selección española gane a Japón, pero que Mali también lo haga frente a las anfitrionas.

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En ese caso, España se clasificaría como segunda y se vería obligada a disputar el ‘play-in’ al día siguiente, el 8 de septiembre, contra las terceras clasificadas del Grupo B.

. España pasa 3ª de grupo:

En caso de no ganar a las niponas, España pasaría a depender del resultado que ocurra, de manera simultánea, en el otro partido del Grupo A. Necesitaría que Mali venciese a Alemania y, en esa circunstancia, la selección de Miguel Méndez se clasificaría como tercera.

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. España 4ª y eliminada:

El escenario más catastrófico para el conjunto español sería, no solo perder contra Japón en la última jornada sino que Mali pierda su duelo particular con Alemania.

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Si se diese esta circunstancia, España quedaría fuera del torneo y sería un batacazo histórico para una selección que llegó al Mundial como una de las favoritas a colgarse una medalla, tercera en el ránking FIBA. EFE