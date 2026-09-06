El Senado llevará al Tribunal Constitucional las ausencias de los ministros sobre Ceuta

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Madrid, 6 sep (EFE).- El pleno del Senado votará el miércoles el planteamiento de un conflicto de atribuciones contra el Gobierno ante el Tribunal Constitucional por las ausencias en agosto de varios ministros a las comparecencias a las que fueron citados en comisiones parlamentarias para dar explicaciones sobre la crisis de Ceuta.

El PP ha avanzado este domingo que será incluido en el orden del día del próximo pleno el debate y votación de su propuesta, que previsiblemente saldrá adelante gracias a su holgada mayoría.

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"Las sillas vacías de los ministros no pueden quedar impunes", ha señalado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en un comunicado.

Durante agosto fueron citados en sesiones extraordinarias de las correspondientes comisiones los titulares de Interior, Asuntos Exteriores y Defensa, Fernando Grande-Marlaska (dos veces), José Manuel Albares y Margarita Robles, respectivamente.

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Los tres comparecieron en agosto en el Congreso, pero, según apunta García, "el Gobierno no puede elegir unilateralmente qué cámara le controla, cuándo comparece ni en qué condiciones lo hace".

La actual legislatura es en la que más conflictos de atribuciones han llegado al Tribunal Constitucional porque hasta ahora el Senado ha planteado 14 y el Gobierno uno, el triple que en el resto de legislaturas, ya que hasta 2023 solo hubo cinco casos.

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Además del conflicto ante el Constitucional, el PP completará la ofensiva en el pleno sobre la crisis de Ceuta con prácticamente todas sus preguntas a los ministros en la sesión de control del martes por la tarde dedicadas a ese asunto, así como con una moción de reprobación que se debatirá y votará el miércoles.

En la moción se "reprueba la pésima respuesta del Gobierno frente a la violación y el ataque a la integridad territorial de España", por tres razones: negligencia para prevenir y evitar; pasividad en las medidas, y falta de explicaciones sobre las causas y responsables de la "invasión".

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Además, se consideran "especialmente merecedoras de reprobación" las actitudes de Marlaska "por no haber advertido la amenaza"; Albares, por no explicar "el papel desempeñado por Marruecos"; la ministra de Sanidad, Mónica García, por el "colapso" sanitario ceutí, y la titular de Igualdad, Ana Redondo, por "no haberse ni siquiera desplazado a Ceuta".

En un quinto apartado de esas reprobaciones especiales se menciona a los ministros que no acudieron en agosto al Senado, de forma genérica, sin citar expresamente a Robles.

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La moción también insta al Gobierno a explicar "las causas y los responsables auténticos" de la entrada masiva de migrantes de finales de julio en la ciudad autónoma.

Las únicas enmiendas al texto las ha registrado Más Madrid, y serán previsiblemente rechazadas por la mayoría del PP. EFE